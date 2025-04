El Gobierno plantea llevar los ERTE hasta final de mayo y CEOE exige suavizar la multa por despedir

El Gobierno ha planteado exterder los ERTE hasta finales del mes de mayo, una fecha, que según han informado desde el ministerio de Trabajo, ha recibido una buena acogida entre sindicatos y empresarios. Las partes negociadoras también han mostrado consenso en torno a cerrar el texto final «antes del 15 de enero» para dotar de «certidumbre» tanto a las empresas como a los trabajadores que están acogidos a este sistema. Así, el próximo encuentro será el lunes día 11.

La patronal también ha puesto sobre la mesa la necesidad de rebajar la cláusula anti-despido que llevan implícitos estos esquemas y, sobre todo, su alcance. Desde Trabajo no muestran sus cartas en cuanto a este reclamo, aunque sí que se recuerda que ésta es una condición que incluyen todos los ERTE europeos. Sin embargo, para los empresarios es «una línea roja» conseguir minorar la penalización que actualmente está especificada en esta cláusula y que implica la devolución de las exoneraciones recibidas por toda la plantilla en caso de que se despeda a un único trabajador. En concreto, los empresarios piden que se suavice esta imposición y que se devuelvan las exoneraciones recibidas pero solo de los trabajadores que finalmente tengan que ser despedidos.

«Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse cogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más», hadicho esta mañana el líder de la CEOE, Antonio Garamendi .

El propio Banco de España ya lanzó recientemente un mensaje en esta misma dirección. Durante su comparecencia en el Senado en la tramitación de los Presupuestos, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ya deslizó su propuesta: «Hay que reconocer que hay cambios estructurales en la demanda de productos y sectores en los que en algunos casos es contraproducente recurrir a los ERTE, y algunas empresas van a necesitar ajustar parcial o totalmente y hay que permitirles que se produzca este ajuste con los mecanismos de la legislación laboral».

Sin embargo, los sindicatos prometen pelear para mantener vigentes los seis meses de compromiso de mantenimiento del empleo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez , pidió hoy a los empresarios que «sigan los cánones europeos y que no pidan nada que no piden sus colegas alemanes, franceses o italianos». En un encuentro con los medios recogido por Servimedia, Álvarez incidió en que «en ningún caso vamos a aceptar que no se mantengan los seis meses de garantía del empleo» que actualmente están vigente y destacó que en Francia, Italia y Alemania, dicho periodo es de un año. «Éste es un tema cerrado», dijo.

Además, Álvarez pidió al Gobierno «que no saque ningún conejo de la chistera» y propuso que el llamado «contador a cero» aumente su vigencia en la medida en que lo haga la prórroga. Respecto al plazo de extensión del mecanismo, Álvarez dijo que los ERTE «tienen que durar el tiempo que dure la pandemia» y dijo que sus prórrogas «deberían ser automáticas».

Más allá de estos planteamientos, otra de las cuestiones que sí ha sido abordada en la reunión ha sido la de incluir formación para los trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE, una reclamación que también logra atraer a todas las partes hacia el consenso.