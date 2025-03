El Gobierno pincha en cinco de sus medidas de rescate económico

Los grandes éxitos de la lucha contra la crisis económica derivada del Covid-19 han estado en la utilidad de los ERTE y ceses de actividad y en la concesión de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidez. Nadie cuestiona su eficacia. ... Sin embargo, no todas las medidas o facilidades puestas en marcha por el Gobierno han tenido el mismo efecto. Concretamente, cinco de ellas han pinchado, ya sea por burocracia, condiciones, falta de interés, plazos, etc...

El fiasco esperado de las ayudas directas

El Gobierno tardó meses en aprobar las ayudas directas a las empresas. En marzo de 2021 ya lo hizo, por valor de 7.000 millones. Sin embargo, un semestre después, y pese a la urgencia que sufre el tejido productivo, a mediados del verano apenas se habían concedido 2.800 millones, un 40% del total. Algo que llama la atención teniendo en cuenta cómo el tejido productivo llevaba meses exigiendo estas ayudas; incluso la propia banca presionó para que salieran adelante en vista del aluvión de quiebras que veían por delante.

La burocracia y los requisitos de concesión han hecho imposible que estas ayudas triunfaran entre las empresas que más lo necesitaban. Es por ello que el Ejecutivo ha ampliado el plazo de cobertura de este dinero y a qué se puede destinar. En definitiva, ha dado más margen a las comunidades para que el dinero llegue a empresas y autónomos.

Aun así, los autónomos no se muestran para nada satisfechos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, denuncia que con este plazo, hasta el 30 de septiembre, «aún se deja fuera a decenas de miles de autónomos sin poder acceder, ya que no van a poder presentar gastos para cobrar las ayudas aunque hayan perdido un 80 o 90% de ingresos». Y añade, como queja a la actitud del Gobierno, que «los políticos no tienen ni idea de la heterogénea que son nuestras actividades».

Así las cosas, solo unos 300.000 autónomos, alrededor de un 10%, de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia, habían reclamado este dinero a finales de agosto.

Rescates contrarreloj para agotar el fondo de SEPI

En el ámbito empresarial, una de las medidas más notorias del Gobierno ha sido la puesta en marcha de un fondo de rescate de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales (SEPI). Un mecanismo que ha mantenido a flote a un puñado de compañías, pero que ahora puede caducar antes de haber invertido todo su presupuesto.

En principio, el marco temporal ofrecido por Bruselas para permitir las ayudas directas a empresas caducará a finales de año. Y por el momento el fondo de la SEPI solo ha invertido 1.105 millones de los 10.000 con el que fue dotado. Mientras, el goteo de solicitudes no cesa, e incluso algunas empresas como Air Europa meditan solicitar un segundo rescate. Fuentes de la SEPI explican que esta última posibilidad podría llevarse a cabo «porque no atentaría contra la configuración del fondo», pero también advierten de que «sería necesario abrir un nuevo expediente y seguir los mismos pasos que si se tratase de un primer rescate». Es decir, el proceso no sería rápido.

Según ha podido saber este periódico, la Comisión Europea ya ha remitido una circular a sus países miembros para saber si estarían a favor de prorrogar este plazo y España ya ha trasmitido su conformidad con esta ampliación.

Las empresas reniegan de los avales ICO

En julio de 2020, con la desescalada, ya se creía ver la luz al final del túnel. Por eso el Ministerio de Asuntos Económicos sacó adelante una línea de avales para nuevas inversiones con 40.000 millones de euros. A fecha de 31 de agosto, apenas se habían otorgado avales por 8.071,8 millones, algo más del 20% del total, habiendo pasado más de un año desde el anuncio.

Fuentes financieras señalan que los bancos no han tenido mucha demanda en ningún momento de estos avales, al contrario de lo que ha ocurrido con los avales para liquidez: de los 100.000 millones que se pusieron en marcha, se han concedido un 92,3%, la mayoría para pymes.

Auxilio insuficiente para el pago de alquileres

ElGobierno puso en marcha una línea de avales del ICO para que los hogares pudieran hacer frente a los problemas para pagar el alquiler derivados de la crisis del Covid, entre otras medidas. La realidad es que apenas han tenido demanda y no han resultado ser una opción eficaz para cubrir el pago de los arrendamientos.

Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), dice que «ya avanzábamos desde el anuncio de esta medida que no iba a ser la solución. Según un informe que se realizó tras la puesta en marcha de esta medida, tan solo el 1,3% de los inquilinos vinculados a Asval mostró interés por solicitar los créditos ICO para hacer frente al pago de las rentas de sus alquileres. Este porcentaje tan bajo se explica porque estos créditos iban destinados a inquilinos en situación de vulnerabilidad, que no pueden o no quieren endeudarse más para el pago del alquiler».

Asimismo, Toribio propone alumbrar una nueva medida: «Insistimos en la creación de un fondo de ayudas directas a estos colectivos vulnerables de 700 millones de euros, con el que podríamos conseguir que 350.000 familias con bajos ingresos redujeran su tasa de esfuerzo para el pago del alquiler del 48 al 30%».

El turismo, a la espera de las ayudas prometidas

Con el plan de recuperación llegó la teórica lluvia de dinero a los diferentes sectores. El turismo, uno de los ámbitos de actividad más golpeados por la crisis (en 2020 se redujo su peso sobre el PIB desde el 12,4% de 2019 al 4,3% de este año pasado, con unas pérdidas de 120.000 millones en un ejercicio), recibiría 3.400 millones de fondos europeos para su recuperación y transformación. La ministra Reyes Maroto lo anunció el noviembre pasado y desde entonces no ha habido noticias, cuando la primera partida del dinero comunitario ya ha llegado a la economía española, 9.000 millones de euros. Se desconocen cuándo y cómo llegarán las ayudas.