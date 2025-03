El Gobierno espera tener lista la reforma de las pensiones este año y otras noticias económicas

1.-El Gobierno busca tener lista la reforma de las pensiones este mismo año . El ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acudido hoy al Congreso para explicar las guías maestras de su miniterio durante esta legislatura y ha criticado los mensajes catastrofistas que se han venido haciendo en relación con la sostenibilidad del sistema. El expresidente de la AireF ha roto, sin tapujos, una lanza a su favor: «El sistema es solvente», ha defendido. Para poner fin al miedo social generado en torno al futuro de las pensiones, el ministro ha propuesto que la reforma del sistema de pensiones llegue al Congreso para recibir su aprobación en la segunda mitad de este año , según ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo.

2.-El Congreso aprueba el techo de gasto de Sánchez gracias al independentismo catalán y vasco . La mesa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra ha fructificado hoy en forma de una mayor proximidad en el Congreso de los Diputados de los partidos independentistas, en un día en el que se votaba el techo de gasto y la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos de 2020 . El diputado de ERC, Joan Margall, ha señalado en la tribuna que permitirá que salga la senda de déficit. «No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, como no nos gusta que no paguen lo más de 400 millones que nos deben de IVA. Pero ERC ha venido a Madrid para resolver un conflicto político», ha arrancado para acabar tal que así: «Hoy con nuestro voto le damos margen político».

3.-El Gobierno también aprueba el techo de gasto para 2021 y el PP le acusa de ocultarlo . Pese a que se ha aprobado sin apenas publicidad, el Congreso de los Diputados no solo ha apoyado hoy el techo de gasto para 2020. También ha hecho lo propio con el límite de desembolso no financiero para 2021 , en lo que da pie a que el Ejecutivo tiene parte del camino hecho para sacar las cuentas del próximo año. Como figura en el registro, el Ejecutivo aprobó el 11 de febrero de 2020 en Consejo de Ministros el techo de gasto para el próximo año, siendo de 131.437 millones de euros, es decir, un 3% más que los 127.609 de 2020. Sin embargo, esto no aparecía en su momento en la referencia que entonces publicó el Gobierno ni lo anunció en la rueda de prensa posterior, si bien sí lo introdujo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales para someterlo a votación hoy junto a la senda de déficit 2021-2023.

4.-Los precios de los carburantes bajan a niveles del verano de 2017 . Los precios de los carburantes han seguido bajando esta semana en nuestro país y se sitúan en los niveles que tenían en el verano de 2017. La gasolina de 95 octanos tiene un precio medio de 1,186 euros el litro y el gasóleo de 1,067 euros . Estos precios que recoge hoy el boletín petrolero de la UE suponen un descenso desde que comenzó este año del 10% en el caso de la gasolina y del 14,5% en el del gasóleo

5.-Los mercados vuelven a caer y borran las ganancias de ayer . La Bolsa española amplía las pérdidas y a mediodía se deja el 2,01%, con lo que pone en peligro los 9.200 puntos, en una jornada en la que el miedo a la expansión del coronavirus centra la atención de los inversores en plena avalancha de presentación de resultados. En concreto, a las 12.00 horas, el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, se deja 189,60 puntos, ese 2,01%, hasta los 9.127,90 puntos. De esta manera, pierde lo ganado en el día de ayer. En el acumulado del año las pérdidas alcanzan ya el 4,43%.