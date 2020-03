El Gobierno aprueba la moratoria de hasta seis meses sin intereses del pago de las cuotas de los autónomos Además, permitirá el aplazamiento de deudas cuyo pago fuera entre abril y junio

La situación de los millones de autónomos puede cambiar a partir de hoy. El colectivo, muy afectado por la crisis del coronavirus, lleva presionando semanas para que el Gobierno aprobara una moratoria de los pagos a la Seguridad Social. Una medida que está hoy encima de la mesa del Consejo de Ministros y que se espera que se acabe aprobando. Un hecho que aplauden los trabajadores por cuenta propia pero que, a su vez, lamentan que llegue tarde, ya que en el día de hoy se ha efectuado el cobro de las cuotas de las cotizaciones de marzo completo, incluso a aquellos que cesaron su actividad hace dos semanas y a pesar de que muchos han sufrido una caída de ingresos muy significativo.

Así, el borrador de las nuevas medidas que anuncia el Gobierno, al cual ha tenido acceso ABC, recoge que se «habilita a la TGSS a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones». En todo caso, hay que recordar que todo decreto puede sufrir modificaciones hasta su publicación en el BOE. Así, el propio borrador establece que la moratoria al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social está comprendido en el caso de las empresas entre los meses de abril y junio, mientras que en el caso de los trabajadores por cuenta propia es entre mayo y julio, siempre y cuando su actividad no haya cesado.

La solicitud de la moratoria deberá realizarse en los primeros diez días de cada mes, mientras que la concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud. No pueden acogerse a ellas las empresas que tengan exenciones por haberse cogido a ERTE.

Otra de las medidas que se recoge en el borrador es que todos los autónomos, independientemente del régimen en el que estén, podrán pedir hasta el 30 de junio de este año el aplazamiento «en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020». Este aplazamiento lo podrán pedir siempre y cuando no tengan otro aplazamiento en vigor. Además, no se le aplica el interés de demora. Sin embargo, no se hace referencia nada al interés legal, por lo que se sobreentiende que sí se aplicará.