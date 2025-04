Escrivá traslada una nueva propuesta a los autónomos con cuotas que van de 214 euros a un máximo de 991,44 euros

Nueva propuesta de cotización para los autónomos sobre la mesa. El Gobierno ha planteado este martes un nuevo sistema de cotización a los autónomos en el que se incluyen cambios en el sistema de tramos y cuotas. También se ha propuesto la introducción de retoques en el concepto y definición de los rendimientos netos. La oferta se ha trasladado de forma verbal a los agentes sociales durante la reunión mantenida hoy y aún no se ha presentado por escrito, según especifican fuentes de la negociación. Con el nuevo plan del Ministerio de Seguridad Social se reducen las cuantías de algunos de los tramos intermedios más numerosos para los trabajadores que tienen rendimientos de 900 a 1.500 euros mensuales . También se eliminan los dos segmentos superiores para los segmentos con mayores ingresos y se pasa de 13 a 11 tramos. Así, con la nueva fórmula la cuota máxima se rebajaría a unos 991,44 euros frente a los 1.267 euros del esquema planteado de forma inicial.

Los cambios también atañen a los rendimientos más bajos de la tabla ya que los tramos comenzarían ahora en el segmento de trabajadores por cuenta propia con ingresos de cero a 700 euros. Estos trabajadores desembolsarían ya en 2031 una cuota de 214,2 euros frente a los 183,6 euros de la oferta inicial. Fuentes de la Seguridad Social aclaran a ABC que la cuota se ha subido en este nuevo modelo respecto a la oferta inicial «para mejorar la protección social» de este colectivo. El Gobierno también planea mantener la tarifa plana de 70 euros para la base mínima de cotización.

Propuesta del Gobierno de tramos de cotización por ingresos reales de los autónomos En euros Eliminado de la propuesta anterior Novedades de la propuesta Final del periodo transitorio (2031) Propuesta anterior Nueva propuesta Tramos de rendimiento Base Cuota Base Cuota Tarifa plana 700 o menos 700-900 900-1.125,9 1.125,9-1.300 1.300-1.500 1.500-1.700 1.700-1.900 1.900-2.330 2.330-2.760 2.760-3.190 3.190-3.620 3.620-4.050 Más de 4.050 Mínima 600 800 960,6 1.150 1.350 1.550 1.750 1.950 2.380 2.810 3.240 3.670 4.319 70 1.83,6 244,8 293,94 351,9 413,1 474,3 535,5 596,7 728,28 859,86 991,44 1.123 1.266,66 Mínima 700 800 864,54 1.035 1.282,5 1.550 1.750 1.950 2.380 2.810 3.240 70 214,2 244,8 264,55 316,7 392,9 474,3 535,5 596,7 728,28 859,86 991,44 Fuente: Ministerio de Inclusión y Seguridad Social / ABC

Desde el departamento de Seguridad Social también informaron que se redefinirá el concepto de rendimiento neto y se permitirá descontar algunos gastos antes no incluidos. En esta línea, se retoca la definición de rendimiento neto para calcular los rendimientos: ahora se quitan amortizaciones y provisiones y se restará un 5% de los rendimientos por gastos corrientes.

Rechazo de ATA

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA concretaron que con el nuevo modelo planteado en el encuentro se eliminarían los dos tramos superiores y se baja la cuota a los dos segmentos por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) . Además, desde ATA volvieron a recordar al Gobierno la dificultad de establecer cualquier sistema de cotización en función de los ingresos reales si no existe «un dato de calidad» que sea comunicado por parte de la por parte de la Agencia Tributaria, así como una ordenación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «ATA vuelve a decir no a la nueva propuesta porque el problema no está en los tramos», advirtió el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Pese a la nueva oferta por parte del Ejecutivo, desde ATA insisten en que el principal problema sigue residiendo en la matización de los ingresos reales a la hora de fijar los tramos de las cuotas de autónomos. En este sentido, inciden en que muchos autónomos cuentan con gastos que la Agencia Tributaria no permite deducir y que se quedarían fuera del cálculo. Amor recordó que «el problema no son los tramos» . y que «no se puede empezar la casa por el tejado». Asimismo, el presidente de ATA recalcó que la oferta está planteada en base a los datos de la Agencia Tributaria, que no recogen información del 40% de los autónomos.

Por su parte, desde el departamento dirigido por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguran que tras analizar las propuestas enviadas por las asociaciones de autónomos, se han realizado «sustanciales modificaciones respecto a los últimos planteamientos, en respuesta a las diferentes peticiones de los interlocutores sociales» . El Ministerio de Seguridad Social considera que dos de cada tres autónomos cotizarían igual o menos que ahora. También defienden que reportará más beneficio entre las mujeres ya que tres de cada cuatro cotizarían igual o menos y entre los jóvenes, ya que tres de cada cuatro cotizarían igual o menos.

La mayor asociación de autónomos del país también recordó al Ejecutivo que se agota el plazo de vigencia de la prestación por cese de actividad , planificado hasta el próximo 28 de febrero. Por su parte, desde Seguridad Social afirmaron que se conversó sobre la posibilidad de introducir mejoras en el cese de actividad ordinario y en la creación de un mecanismo análogo al creado en la reforma laboral.

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, también rechaza la propuesta de Escrivá. Así lo ha manifestado el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en Twitter. «La propuesta inicial ya era inaceptable. ¿Ahora se propone, encima, bajar la cuota a los autónomos que más ganan y subírsela a los más precarios?», se preguntó. «Nosotros no podemos (ni queremos, ni vamos a) apoyar semejante cosa. Que quede claro», sentenció.

Propuesta inicial

El anterior sistema de cuotas para los autónomos propuesto por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se había topado con el rechazo de gran parte del colectivo. Desde ATA criticaban que el sistema de cotizaciones por ingresos reales acabaría con la voluntariedad en la elección de la base de cotización al sustituir el modelo actual por 13 tramos de ingresos, cada uno de ellos con una cuota mensual asignada.

La propuesta inicial basada en cotizaciones por ingresos reales establecía una cuota mínima de 183 y una máxima de 1.267 euros mensuales . Estos 13 tramos propuestos se implantarían de forma progresiva de aquí a 2031 entre 183 euros al mes para los de rendimientos mensuales por debajo de los 600 euros y unos 1.260 euros para los que superen unos rendimientos de 4.050 euros. En el caso de los tramos de ingresos de 900 a 1.125,9 euros y de 1.125,9 a 1.300 euros, la cuota se mantenía fija en todo el periodo, en 293,94 euros en el primer caso y en 351,9 euros en el segundo.