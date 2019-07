La Generación Z prioriza mejorar su formación frente al sueldo a la hora de cambiar de empleo el 60% de ellos rechazaría una oferta de trabajo si no pudiera ofrecerle desarrollo profesional o formación, teniendo en cuenta que muchos están en su primer empleo, según What Workers Want

Cuando la afición es un modo de vivir El 100% de la Generación Z, nacidos entre el 2000 hasta el 2009, considera prioritarios los beneficios no salariales a la hora de valorar un cambio de empleo antes que los aspectos salariales, según el informe What Workers Want 2019 de Hays. Es más, aunque el 62% reconoce que el salario es lo que más valora de su actual trabajo, el 67% de ellos considera que una mejor formación sería el principal motivo para cambiar de empleo, y más del 60% de ellos rechazaría una oferta de trabajo si no pudiera ofrecerle desarrollo profesional o formación, teniendo en cuenta que muchos están en su primer empleo, normalmente poco cualificado, y que buscan tener más experiencia laboral para poder progresar. Lo segundo que valoran para cambiarse es una mayor facilidad para llegar al trabajo (32%) y tener oportunidades a largo plazo (31%). Conocidos como postmillennials o centennials, esta generación es nativa digital, dependiente de la tecnología y capaz de hacer múltiples tareas a la vez. Con este perfil, llama la atención que al 40% de ellos no les interese la opción del teletrabajo, aunque el 60% sí valora un horario de entrada y salida flexible. Estas afirmaciones se contraponen con la de los millennials (de 1980 a 1999) y la Generación X (de 1960 a 1979), principalmente porqué dan mucha importancia al paquete salarial a la hora de valorar un cambio de empleo (66% y 59% respectivamente). Además, para los Baby Boomers, los más sénior del mercado laboral, la seguridad laboral es prioritaria en su vida (67%), algo comprensible ya que tienen más responsabilidades familiares. El 92% de los candidatos afirma haber rechazado alguna vez una oferta de trabajo y, aunque el salario suele ser el principal condicionante (47%), si se analiza por generaciones también se perciben diferencias. Si para la Generación X y los millenials el factor principal es el sueldo, la mitad de los Baby Boomers desestima una oferta que no ofrezca desarrollo en la empresa y el 50% de los postmillenials reconoce haber rechazado un trabajo porque el contrato era ilegal o «en negro». La apuesta por el emprendimiento En caso de poder escoger, trabajar en una gran empresa multinacional es la opción más atractiva para los jóvenes de hoy en día, junto con el emprendimiento, según los profesionales entrevistados por Hays, con un 30% de predilección. Para los postmillennials, la inseguridad laboral, la crisis económica y la competencia, ha provocado que desde su adolescencia ya piensen en la opción de emprender. Además, tal y como destaca el estudio, la opción más popular entre todas las generaciones es conseguir el cargo de Senior Manager, pero, como dato relevante, cabe señalar que el 75% de trabajadores de la Generación Z no considera importante el nivel al que alcancen su carrera. Lo prioridad para esta generación, además de mejor formación, son las oportunidades a largo plazo, flexibilidad y facilidad para llegar al trabajo. La mezcla de las características de los postmillennials ha suscitado gran interés para muchas empresas. Sin embargo, aún representa todo un reto para algunas entender a esta generación y así explotar su potencial. Una mezcla intergeneracional acertada garantizaría que las firmas sean innovadoras a la vez que mantienen sus señas de identidad. «Son una generación que aún no se encuentra muy dentro del Mercado Laboral pero consideramos que es importante hacerles un hueco en este informe para analizar el comportamiento de los que serán, en pocos años, futuros empleados», concluyen los expertos de Hays. Temas Millennials

