«Se gana dinero cuando todos están deprimidos»

-Un fondo de inversión.

-Es el vehículo que tienen los grandes fondos de pensiones, las grandes aseguradoras, etcétera, para manejar el dinero de sus ahorristas con distintas estrategias. En mi caso, el sector inmobiliario en España.

-La confianza.

-Te la ganas ... con institucionalidad, siendo una persona respetable íntegra, y con ‘performance’.

-’Performance’.

-Retorno, ganancias. Eso es lo que vales. No hay amiguismos.

-La Pampa.

-Yo era un niño sin nada especial en un país tercermundista que iba a caballo al colegio.

-Esto es muy abajo.

-Mi padre tuvo un accidente de tráfico por el estrés que le produjo su bancarrota. Estuvo ingresado durante un año y tuve que cuidar de mis hermanos. Cuando se recuperó, para premiarme, me pagó 30.000 euros para que fuera al mejor colegio del país.

-Un empresario.

-Gané 12 de los 14 premios de la escuela, un empresario se fijó en mí, y me dijo: «Yo voy a educarte». Me pagó la mejor universidad de Sudamérica y con él aprendí el hábito y la importancia del trabajo.

-’Sunday Times’.

-Lo leía cuando no tenía ni un duro y me daba cuenta de que cuando publicaban las listas de las diez personas más ricas, por lo menos cinco eran inmobiliarios. Y enseguida tuve claro qué hacer.

-Esfuerzo e inteligencia.

-Más que inteligencia es olfato.

-Joaquín Castellví dice que la clave del éxito es un cierto sentido de la anticipación y no haber estudiado nada.

-Mi mejor escuela fue la selva. Me enseñó a sobrevivir.

-La otra selva.

-Antes de llegar a España estuve diez años en Londres, en el banco City Group. Trabajaba en un equipo dónde sólo estábamos los más agresivos del banco.

-¿Qué significa agresivo?

-Cuando todos están deprimidos y sin ver luz al final del túnel, entonces es cuando se gana el dinero. -Entonces es cuando has de tener los cojones de tomar las decisiones de inversión.

-Como ahora.

-Ahora ya es tarde. Ahora los mercados vuelven a estar calientes. Más bien como los últimos 20 meses.

-Durante el confinamiento.

-El coche me marca 100.000 kilómetros, que son los que he recorrido durante este tiempo para dar la mano a los jefes de obra. No he parado ninguna.

-No se ha escondido.

-Ahí es donde te tienes que exponer. El líder tiene que poner el cuerpo para las balas si quiere que su organización funcione.

-¿La intuición y la experiencia reducen el riesgo?

-Juegas siempre con el riesgo. Sino, no produces retornos por encima de la media.

-Dolor de estómago.

-Siempre lo tienes cuando tomas decisiones de inversión en aguas turbulentas.

-¿La experiencia no sirve de nada?

-Para no cagarla tanto. Hay errores que ya no cometo, como por ejemplo el exceso de deuda.

-Argentinos.

-Lo de creernos que somos más listos que los demás nos juega en contra.

-Pero siempre hay un argentino en las cosas importantes.

-Los mejores argentinos son los resilientes, como el Cholo Simeone. No es por ser inteligentes, es por aguantar. El Cholo como jugador era un perro, comparado con Maradona. Pero fue el mejor capitán que ha tenido la Argentina.

-Aguantar.

-Crecemos en un ambiente de gran toxicidad. Es muy difícil sobrevivir, levantarte cuando caes, mantener el olfato, y una capacidad de esfuerzo casi psicópata.

-Otra vez España.

-De un lado, está volviendo la confianza. Del otro, el sistema financiero español es uno de los más sólidos del mundo, y aunque algunos sectores van un poco más cortos de liquidez, la mayoría, entre los ICO y los ahorros, tienen recursos.

-Irá bien.

-Tal como la crisis se vio más oscura, más exponencial va a ser la recuperación. España tiene un sistema sano y además somos la Florida de Europa. Irá muy bien.

-¿Los malos gobiernos pueden hundir la economía?

-España es un país tan sólido y tan bien formado que la política no lo puede torcer ni para bien ni para mal.

-Ada Colau.

-Esta señora se está cargando todo lo bonito que Penélope Cruz hizo para la ciudad con ‘Vicky Cristina Barcelona’.

-Cada vez más ricos, cada vez más pobres.

-Cada vez más ciencia ficción. No hay ni habrá cambios radicales.

-Los empresarios.

-Su verdadero gran reto es precisamente crear riqueza, puestos de trabajo, distribución de la riqueza y progreso. Uno que no cuida de sus trabajadores y que no hace que progresen, no merece el nombre de empresario.

-Cambiar el modelo productivo.

-Tenemos el que tenemos y va muy bien. La construcción es el mayor generador de empleo de España.

-Dicen que tenemos que ser un ‘Silicon Valley’.

-¿No le ha dado con la risa tonta mientras me hacía la pregunta?

-Es que yo no sé qué es ‘Silicon Valley’.

-Atacar al sector que trae el pan a la mesa no es lo más sensato.

-Otra vez Florida.

-Exactamente. Allí han ido a buscar al cliente. «Tax me and I help you». Ven aquí a gastar y a pagar impuestos, y yo te pondré todas las facilidades.

-No hace falta cambiar nada, entonces.

-Ni hace falta ni va a cambiar.