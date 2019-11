Las fusiones en el sector de petróleo y gas alcanzan los 336.000 millones de euros anuales Estas operaciones se mantendrán si suben los precios y los inversores recuperan la confianza en las empresas de hidrocarburos

Javier González Navarro SEGUIR Madrid Actualizado: 15/11/2019 15:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las principales fusiones y adquisiciones en el sector del petróleo y gas desde 1990 hasta 2018 tuvieron un valor de unos 336.000 millones de euros anuales, superando en algún momento los 409.000 millones, según ha explicado hoy Pablo Maravall, autor, junto con su padre Fernando Maravall y Miguel Peleteiro, del libro «Fusiones y adquisiciones en el sector de petróleo y gas» presentado hoy en Club Español de la Energía (Enerclub).

El libro también analiza, a lo largo de las tres últimas décadas, los aspectos técnicos, económicos, financieros, geopolíticos y legales de este sector, en toda su cadena de valor, «upstream» y «downstream».

En el acto han han participado Miguel Antoñanzas, presidente de Enerclub; Carlos Ocaña, director general de Funcas y ex secretario de Estado de Hacienda; Tomás García, director general de exploración y producción de Repsol; el ex vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró y el expresidente de Repsol, Óscar Fanjul.

El estudio, han resaltado los autores, incide, por un lado, en el reto que tiene el sector de hidrocarburos en los próximos años de reducir la huella de carbono y, por otro lado, de acometer unas inversiones extremadamente elevadas, sobre todo en exploración y producción de nuevas reservas, especialmente de gas natural. El crecimiento orgánico a través del impulso de la exploración seguirá siendo un proceso necesario, pero es lento y con elevado riesgo, por lo que el crecimiento externo será un complemento importante.

En consecuencia, a medida que se recupere el precio del crudo y mejore la confianza de los inversores y accionistas hacia las empresas del sector, el número y volumen de las fusiones y adquisiciones crecerán, siendo un elemento clave de reestructuración y optimización de las carteras de activos.

Los principales proyectos objeto de una intensa competencia probablemente serán las prolíficas cuencas de hidrocarburos «shale» en EE.UU.; las cuencas de «offshore» profundo donde pueden todavía descubrirse grandes campos; los yacimientos maduros donde se prevea una alta productividad en la recuperación; los proyectos de E&P que se vinculen sinérgicamente con el segmento downstream y las cuencas petroleras de alta prospectividad geológica pero donde ahora el riesgo político es elevado (a medida que éste se reduzca).

El libro también analiza casos en que se ha destruido o creado valor para el accionista como forma de medir el éxito y, por último, cubre de manera didáctica aspectos clave de los procesos de fusiones y adquisiciones como la negociación, los contratos, los instrumentos de financiación, la valoración económica y los aspectos contables fundamentales.

Tomás García subrayó que «vamos a seguir necesitando los hidrocarburos en los próximos años» y Óscar Fanjul destacó que «las empresas han pasado de maximilizar sus beneficios para los accionistas a tener muy en cuenta el medio ambiente, sus clientes, trabajadores y suministradores». Añadió que «veo una preocupación acelerada en ciertos sectores con las empresas que no cuidan el medio ambiente, el cual, es fundamental para las compañías».

Pedro Miró provocó la sonrisa de los asistentes que llenaban el auditorio de Enerclub al decir que «el hecho de que no me pierda o me duerma leyendo un capítulo de contabilidad es que el libro está bien escrito».

Miguel Antoñanzas ha afirmado que «este libro es una aportación muy significativa para entender nuestro pasado más reciente, y cómo lidiar con los desafíos que tenemos ante nosotros», en referencia al cambio climático y la digitalización.

Fernando Maravall, que fue un alto ejecutivo de Cepsa, ha advertido de dos hechos «que van en sentido contrario: la reducción de la tasa de reposición de las reservas y, por otro, las dificultades de financiación que tienen las empresas de exploración y producción».

Pablo Maravall ha dicho que en 2040 tanto el crudo como el gas seguirán siendo fundamentales en el mix energético, mientras que Miguel Peleteiro ha apuntado que las empresas energéticas «tienen que comunicar mejor y explicar la contribución de valor que realizan a la sociedad».

sector del petróleo y el gas natural tiene, desde hace décadas, una enorme importancia como principal fuente de energía primaria y motor de desarrollo económico mundial. En los próximos años, el contexto en el que se moverán las empresas del sector incorporará una preocupación creciente por el cambio climático, tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios e innovación tecnológica orientada hacia la digitalización, la eficiencia y la reducción de emisiones contaminantes.

En ese entorno, las fusiones y adquisiciones en la industria serán una forma de dar respuesta, reforzando el crecimiento orgánico, a las incertidumbres sobre la evolución de la demanda de hidrocarburos y las inversiones necesarias para satisfacerla. Así lo pone de manifiesto el libro , editado por Thomson Reuters y patrocinado por Funcas, cuyos autores son Fernando Maravall, Pablo Maravall y Miguel Peleteiro.

La publicación ha sido presentada hoy en el Club Español de la Energía (Enerclub) en un acto en el que

El libro revisa

«Todos los que estáis hoy aquí sabéis que Enerclub trabaja para acercar el mundo de la energía a la sociedad. Y hoy además hay que hacerlo llegando a cada uno de los consumidores de energía, pues son los ciudadanos con sus decisiones individuales de inversión y gasto los verdaderos protagonistas de la transición energética».

Carlos Ocaña, director general de Funcas, ha resaltado la importancia de mirar al futuro ante la envergadura de los cambios que se están produciendo en el sector. «Hay que pensar en la descarbonización y en la aparición de nuevas tecnologías, pero también en la alteración del equilibrio global», ha apuntado, en referencia al cambio de fuerzas que puede derivarse de los ajustes que deberán realizar los países productores de hidrocarburos para adaptarse a la evolución de la demanda.