El FROB pidió explicaciones a la JUR por las filtraciones sobre el Popular en mayo de 2017 El expresidente de la institución, Jaime Ponce, ha señalado en la Audiencia Nacional que envió dos emails quejándose a Elke König, la responsable de la autoridad de resolución europea

Jaime Ponce, presidente del FROB en la caída de Banco Popular, ha señalado en la Audiencia Nacional que pidió explicaciones por email hasta en dos ocasiones a la responsable de la Junta Única de Resolución (JUR) por las filtraciones aparecidas en prensa en mayo de 2017 sobre la situación de la entidad. Así lo aseguran fuentes jurídicas conocedoras de la declaración como testigo del responsable de la autoridad de resolución española.

Dichas filtraciones se circunscriben a los últimos diez días de mayo de ese año. Apenas dos semanas antes de que el Popular entrará en resolución y fuera vendido a Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro (aunque más adelante tuvo que acometer una millonaria ampliaición de capital para digerir la operación). La primera de ellas se produjo el 23 de mayo de 2017 en una entrevista en 'Bloomberg TV' en la que Elke König, la máxima mandataria de la JUR, aseguró que el Popular era uno de los bancos cuya situación estaban siguiendo.

El otro suceso se produjo una semana después tras publicar la agencia Reuters un artículo en un tono similar respecto a la postura de König sobre la posible preparación de una intervención sobre la por entonces sexta entidad española.

Fuentes jurídicas, con todo, responden que la declaración de Ponce ha tenido un tono bastante institucional, dado el papel de presidente del FROB que ha desempeñado hasta hace apenas unos meses, cuando le ha sucedido en el cargo Paula Conthe. Lo que no quita para que haya señalado, según las mismas fuentes, que la intervención pública de la directora de la autoridad de resolución europea a su juicio fue desafortunada.

Ponce no es el único que ha declarado hoy como testigo en la causa. Javier Torres, exdirectivo del Santander, ha incidido también en que no fueron adecuadas las palabras de la responsable de la JUR en mayo de 2017. Asimismo, fuentes jurídicas conocedoras de las declaraciones explican que el propio juez instructor, José Luis Calama, se ha mostrado sorprendido por que no le hayan abierto expediente a König por violar presuntamente la confidencialidad a la que debía y debe estar sujeta en procesos de esta índole.