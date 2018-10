ENTREVISTA De fracaso en fracaso hasta el éxito final Jonas Kjellberg, creador de Skype y expresidente de iCloud, explica que para emprender es importante asumir que a la primera casi nunca va la vencida y que el cliente siempre tiene razón

Odia las palabras riesgo y fracaso pero están muy presentes en su día a día. «No es algo que intente hacer, siempre quiero ganar, lo doy todo, pero a veces se gana y a veces se pierde. Si no sales a jugar como el mejor no puedes construir la mejor empresa del mundo», afirma Jonas Kjellberg, emprendedor e inversor, cofundador de Skype y expresidente de iCloud. Él ha construido su historia de éxito sobre muchos fracasos, «que es lo que mejor se me da», y es lo que intenta transmitir a todos aquellos que quieren ser emprendedores. «El verdadero éxito es ir de fracaso en fracaso con el mismo entusiasmo», apunta. El empresario sueco habló con ABC durante su visita a Madrid, como ponente en el encuentro Alumni de EAE Business School, en el que participaron más de 600 antiguos alumnos.

De su cabeza han salido grandes ideas pero insiste que para tener éxito hay que encontrar algo que sea lo más sencillo posible de utilizar para el consumidor. «A menudo sobrecomplicamos las cosas. Hemos de entender a los usuarios e ir más allá de lo que conocemos, algo que a la gente le encante y quiera utilizarlo», subraya Kjellberg.

En la actualidad, «cada vez es más fácil innovar porque la tecnología es cada vez más simple de operar y más barata». Entre los consejos que da a los emprendedores, comienza por destacar la importancia de lograr «la satisfacción del cliente; sin ella o sin un ajuste del producto en el mercado, no funciona». Además de «crear el mejor producto del mundo» hay que innovar también a la hora de poner ceros, «tener algo con menos coste que la competencia».

Aprender a atraer al cliente

Una vez encontrado el producto, el siguiente paso es conseguir frecuencia de los clientes, «encontrar formas de llegar a ellos» y no puede faltar una cultura de ventas ganadora. «Esa perspectiva radica en entender cómo se crea, cómo se atrae al cliente», afirma el cofundador de Skype. Y en este contexto tiene claro que la informática es el gran aliado. Además hay que estar atentos a las nuevas tecnologías porque, si no lo haces, «la empresa se queda sin negocio». La inteligencia artificial, por ejemplo, que permitirá «cambiar modelos de forma radical, ofrece a los clientes una mejor experiencia, puedes tratar a cada uno de ellos basándote en los diferentes patrones», señala el empresario. Cree igualmente que es fundamental disfrutar durante todo el proceso de creación del producto. Ve como algo muy positivo emprender porque «tomas tus propias decisiones y conduces la empresa donde quieres». Puede merecer o no la pena, puedes fracasar, pero «aprenderás y disfrutarás del proceso», matiza.

«Hay que tener una cultura de ventas ganadora, entender cómo se puede atraer al cliente»

Entre los proyectos en los que ha participado Jonas Kjellberg está el de Skype, siendo uno de los cofundadores. Recuerda que «llevó un tiempo» lograr el éxito porque existían entonces muchas empresas fuertes de telecomunicaciones. «No pensamos que tendría tanto éxito», reconoce. «Cuanta más gente teníamos, mejor iba todo, y el punto de inflexión llegó cuando decidimos informar del servicio a todos los contactos de nuestros usuarios, así las personas lo conocían, se unían, querían llamar gratis. El propio usuario recomienda el servicio». Un sencillo truco que, asegura, que les ayudó a crecer. La innovación a coste 0 es clave para tener éxito, como han hecho Facebook, Google, Amazon y Apple. Y es lo que hizo Skype, «sin dinero en marketing» ni para anuncios en televisión.

Skype y Whatsapp

De su etapa en Skype también recuerda que solo reclutaban a candidatos que «habían tenido fracasos». Fue una buena idea, «un producto fantástico», aunque después han aparecido otros. «Quizás han puesto demasiada ingeniería en Skype y luego inventan algo muy sencillo como Whatshapp y a la gente le ha encantado, lo bajas, no tienes contraseña, funciona en tu móvil, es fácil crear un grupo....». Ya no existe relación laboral con la empresa «pero sigo viendo mucho a los que fueron mis compañeros».

Jonas Kjellberg también ha escrito tres libros aunque los dos primeros los considera un fracaso, «necesario para que lleguase el éxito». El tercero,ya se ha traducido a 14 idiomas. «Escribí a mi manera, de forma muy diferente, poco texto y mucha imagen, y no me lo querían publicar», cuenta a ABC.

Otros de sus fracasos profesionales fueron las campañas que no funcionaban porque «no creé una disrupción en el sector». Entendió rápido que era necesario innovar en la atracción del cliente: cuando lo llevas más allá de lo que existe. En su paso por Lycos, que era el segundo motor de búsquedas más importante, también se produjo un fracaso. Llegó Google y el equipo de adquisiciones no les aconsejó comprarlo y rechazaron la operación. Y es de estos fracasos de lo que Jonas Kjellberg habló a los exalumnos de EAE Business School recondándoles también que «para tener éxito es importante tener libertad».