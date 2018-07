ENTREVISTA «La formación debe ser mucho más práctica sin perder el rigor técnico» Félix Plaza Romero, director del Centro de Estudios Garrigues y socio de Garrigues, ahonda en ABC sobre la internacionalización y reforzar la labor de investigación científica

Socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues y gran experto en derecho deportivo, Félix Plaza asumió hace un año la presidencia del Centro de Estudios Garrigues con el reto de, en un contexto de profundo cambio tecnológico, ahondar en la internacionalización y reforzar la labor de investigación científica.

¿Han logrado avanzar durante estos meses en esos objetivos?

Sí, estamos avanzando decididamente en ambas cuestiones. En materia de internacionalización, la Summer School in Law & Business, el Master LL.M. in Internacional Transactions, el Master en Derecho Internacional de los Negocios o el el MBA in Sports Business & Law (realizado con LaLiga Business School) son indicativos claros de nuestro compromiso con la internacionalización y la formación global. El conocimiento es global y la formación debe tener un enfoque transnacional. También hemos reforzado la labor de investigación científica, aunque en este campo es necesario un periodo de tiempo más largo para madurar el trabajo. No obstante, ya tenemos en marcha un interesante blog en el que algunos de nuestros más prestigiosos colaboradores y profesores están volcando extraordinarios artículos. Profesionales de primer nivel que están realizando publicaciones muy innovadoras e interesantes poniendo el foco sobre el impacto de la evolución tecnológica en nuestra profesión. En todo caso, seguimos considerando necesario avanzar en ambos campos.

La vinculación del centro al despacho Garrigues les permite mantener un contacto permanente con el ejercicio profesional y la realidad empresarial. ¿Es ese uno de sus grandes valores?

Esta vinculación nos permite tener una visión muy cercana de la práctica profesional y ello hace que nuestros programas tengan una orientación muy práctica. Esto nos permite avanzar siempre por delante de los demás. Saber qué es lo que demandan las empresas, qué sectores jurídicos y empresariales están en auge y qué otros lo estarán.Al mismo tiempo, nos obliga a anticiparnos al futuro, a saber detectar qué necesitará la comunidad empresarial, por dónde evolucionarán las profesiones en nuestro ámbito de actuación, qué se requerirá de nosotros, en definitiva, en qué debemos formarnos y en qué debemos formar.

¿Cómo se ha reflejado en sus programas y metodología el impacto de la revolución tecnológica?

La formación debe anticiparse a las propias necesidades del mercado jurídico. El sector legal necesita anticiparse a los cambios, no sólo por verse afectado por los mismos, sino por la ineludible necesidad de los profesionales de estar adecuadamente formados para asesorar jurídicamente a sus clientes a través del extraordinario proceso de transformación que la economía y la sociedad viven como consecuencia principalmente de la evolución tecnológica. Nuestros programas de Blockchain e Inteligencia Artificial, de Fintech, de Compliance o de Fiscalidad Digital son claros ejemplos de ello.

Pero no sólo es el qué, sino el cómo se enseña. La orientación de la formación debe ser mucho más práctica sin perder el rigor técnico. El verdadero reto es hacer fáciles de entender cuestiones complejas que trascienden el campo habitual de actuación de los profesionales que buscan adquirir un determinado tipo de formación. El proceso de transformación digital requiere que todos nosotros adquiramos conocimientos, que aplicaremos en nuestro trabajo diario, sobre cuestiones que escapan a nuestro campo habitual de desarrollo pero que necesitaremos dominar. Nuestro reto es conseguir que los profesionales que acuden a nosotros dominen estas cuestiones aunque les puedan resultar completamente ajenas.

Esta explosión digital también provoca que estén pendientes de regulación multitud de nuevas realidades. ¿En ahora más necesaria que nunca la formación continua?

La velocidad con la que está cambiando el mundo de los negocios hace que los puestos de trabajo estén en continua evolución. Va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer, otros van a aparecer (ya están apareciendo) y, en todo caso, todos van a estar en continuo proceso de revisión competencial y de alcance. El concepto de carrera ha cambiado radicalmente. Las carreras profesionales se alargan en el tiempo, mientras que los conocimientos adquiridos para un determinado puesto de trabajo rápidamente dejan de tener aplicación práctica o requieren de una revisión. En este contexto un buen profesional no puede dejar de formarse para adaptarse a la nueva realidad. La formación continua y en las nuevas cuestiones que surgirán como consecuencia del fulgurante proceso de evolución tecnológica en el que estamos inmersos es imprescindible.

¿Qué novedades plantean para el próximo curso y el futuro a medio plazo?

Seguimos desarrollando diversos máster considerados programas de referencia en el mercado, como los dobles master de Acceso a la Abogacía, el de Banca y Finanzas o el de Recursos Humanos. Por otro lado, hay otras áreas emergentes que tenemos previsto abordar donde la formación debe ser muy especializada, como ocurre con la Protección de Datos. Pero como he mencionado, no sólo estamos preocupados en el qué sino en el cómo se ha de formar. Habrá programas que tendrán que ser más cortos en el tiempo, que deban combinar la formación presencial con la formación on-line y que permitan compatibilizar en mejor medida la vida, laboral, la familiar y la formación de la máxima calidad. En este campo, avanzaremos decididamente en el corto plazo.