La Fiscalía rechaza que se aplique la doctrina Botín en el caso Bankia por el impacto de su rescate El Ministerio Público también se opone a la petición de los 34 acusados de excluir como acusación de los particulares

Buena parte de la treintena de exconsejeros y exdirectivos de BFA-Bankia acusados de estafa en la salida a Bolsa de la entidad en 2011, así como la propia BFA-Bankia y la firma de auditoría Deloitte, también encausadas por esa operación, han pedido al inicio de la vista oral esta semana que se anule el juicio aplicando la llamada doctrina Botín, alegando que el Ministerio Público solo acusa a cuatro de los encausados y que el único presunto afectado por la oferta pública de suscripción (ops) es el FROB. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción considera que el impacto económico que el recate de la entidad tuvo para el conjunto del sector financiero y España hace que el juicio tenga un interés colectivo, rechazando así la aplicación de esa doctrina.

La doctrina Botín, aplicada en 2007 en una causa contra el expresidente del Santander Emilio Botín, ya fallecido, supone que una persona no puede ser juzgada si contra ella solo hay la acusación particular, pero no la del Ministerio Público. El Ministerio Público acusa solo por estafa a inversores únicamente a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, pero no a los otros 26 exconsejeros, a los que solo acusan las acusaciones particulares y popular. Posteriormente, esa doctrina fue matizada por otra llamada Atutxa en otro juicio contra el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, que matiza que sí cabe enjuiciar si el supuesto delito tiene un interés colectivo.

Y esta es la argumentación de la fiscal Carmen Launa para rechazar la aplicación de la doctrina Botín, algo que en todo caso tendrá que decidir finalmente la jueza encargada del caso, Ángela Murillo. Como fuere, la Fiscalía Anticorrupción, que el lunes abrió la puerta a endurecer su acusación y extenderla a todos los encausados, lo que cerraría la puerta a la aplicación de esa doctrina, alega además que el FROB, entidad pública que sufragó el rescate de la entidad, no ha sido la única afectada por la salida a Bolsa de Bankia. La fiscal recuerda que ese rescate ha supuesto un coste para el Estado por ahora de 22.424 millones, puso en riesgo la estabilidad del sistema financiero español, lastró la cotización del Ibex y disparó la prima de riesgo del país.

Algunos acusados, entre ellos Bankia, han solicitado también que parte de las acusaciones particulares sean retiradas de la vista porque ya han sido resarcidas por la propia entidad vía arbitraje o por la vía civil. Al respecto, la fiscal ha rechazado también esta posibilidad esgrimiendo que la vía civil no supone el cierre de la penal. Otros exconsejeros han pedido durante estas jornadas de cuestiones previas que se anule la acusación contra ellos por no estar claro de qué se les acusa. "Las acusaciones y su exhaustividad son perfectamente conocidas por todos", ha dicho Launa, recorndado la descripción pormenorizada de su acusación. "No se puede decir que la instrucción no fuese exhaustiva y minuciosa", ha insistido. Adems, la fiscal respondió a aquellos que niegan su participación en los posobles delitos que "ser consejero, interventor o pertenecer a las distintas comisiones responsables de elaborar las cuentas" supone un motivo suficiente para que sean destinatarios de los escritos de acusación.