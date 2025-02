Finanzas y transportes, los sectores bajo más presión

Que los ataques informáticos a infraestructuras críticas, estratégicas y esenciales se han multiplicado en los últimos años es una realidad que advierten diferentes informes. Por ejemplo, un estudio de la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies concluye que en 2021 las empresas experimentaron un 50% más de ciberataques semanales que en 2020. El documento concreta que se produjerono «un gran número de ataques dirigidos a infraestructuras críticas que provocaron enormes trastornos en la vida cotidiana y, en algunos casos, incluso amenazaron su seguridad física». Como ejemplo cita el ataque sufrido por el sistema ferroviario iraní a principios de 2021 que provocó la interrupción del servicio.

Y España no se escapa de esa realidad. El Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) gestionó, en 2020, 133.155 incidentes, de los cuales 861 procedían de operadores críticos del sector privado, un 5,25% más que al año anterior.

«Hay organizaciones cibercriminales que se alquilan los servicios unas a otras»

El sector tributario y financiero acaparó el 52,50% de los ataques y fue el más castigado, seguido del de transporte (24,08%) y energía (14,05%). Los bancos son muy conscientes de que son un plato muy goloso para los ciberdelincuentes porque trabajan con información y datos muy sensibles. «La ciberseguridad es fundamental para los bancos, que ponen todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de sus clientes y encarar los riesgos que seguro aparecerán en el futuro. El sector bancario tiene probada experiencia en la protección de los datos personales y financieros de sus clientes, y revisa continuamente su capacidad de defensa, detección y respuesta ante los ciberataques», explica, José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). Claro que todo ayuda para que no se produzca la más mínima grieta en sus sistemas. «Todo esto quizás no sea suficiente si los individuos no asumimos nuestra parte de responsabilidad a la hora de proteger nuestros propios datos. Ante una amenaza cada vez más global y sofisticada, la colaboración y la concienciación son el mejor escudo para protegernos», sostiene.

Incidentes gestionados en relación con las infraestructuras críticas Totales por año 2019 2017 2020 2018 818 885 861 722 2016 479 2015 Por tipo de incidente / 2020 En porcentaje 130 Contenido abusivo 0,7 Intento de intrusión Recolección de información 0,3 Disponibilidad Malware Sistema vulnerable 40,4 6,0 5,2 40,8 0,7 Otros Intrusión 1,5 Fraude 4,3 Incidentes gestionados por sector estratégico En porcentaje del total de incidentes gestionados Tecnologías de la información y de la comunicación 3,4 Agua 3,6 Alimentación Espacio 0,3 0,1 Sistema tributario financiero Transporte 52,5 14,1 20,4 Energía Industria química 2,1 Fuente: Ministerio del Interior / ABC

Diversidad

Aparte de más ciberataques, los informes también revelan que «son ataques cada vez más complejos y profesionalizados», afirma Eusebio Nieva, director técnico de Ckeck Point Software para España y Portugal. «Incluso hay organizaciones cibercriminales que se alquilan los servicios unas a otras», añade.

Los modus operandi resultan muy diversos. El ransomware (secuestro de datos a cambio de un rescate económico) es el más habitual. Existe también ransomware de triple extorsión, que chantajea a la empresa atacada y a sus clientes o proveedores. Los ataques a la cadena de suministros es una amenaza emergente: infectar el software de una empresa para entrar en todas sus empresas clientes (fue el caso de SolarWinds). Y también está el ataque de denegacion de servicios: bombardear un sistema con peticiones hasta que se bloque o desconecte.