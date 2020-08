Entrevista al presidente de los gestores administrativos «A final de año las empresas van a caer una detrás de otra» Fernando Santiago afirma que las ayudas europeas son un «rescate encubierto» con condiciones y que van a suponer una reduccion del gasto en España

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha vivido en primera fila el drama que la crisis del coronavirus ha supuesto para el bolsillo de los ciudadanos y la forma en que ha golpeado a empresarios y autónomos, que se han visto obligados a solicitar ayudas públicas para sobrevivir. Santiago augura que a España le espera «un invierno muy duro» en el terreno laboral y empresarial.

Después del mal dato de la EPA del segundo trimestre, ¿se van a recuperar los puestos de trabajo?

La EPA no hace más que recoger una cifra que ya anunciamos nosotros hace mes y pico. Ya dijimos que un millón de trabajadores se iban a la calle, nuestro problema es que si la situación no cambia a mejor, van a cerrar 240.000 empresas más antes de finalizar el año, y eso va a suponer hasta dos millones de despidos,. Por lo tanto, la situación va a empeorar. Nuestras previsiones son esas y lamentablemente, nos estamos quedando cortos y se están produciendo hechos mucho más terribles de los que auguramos en principio.

¿Qué nos espera el próximo otoño?

Si no se aplican fórmulas o mecanismos de ayuda para la financiación a las empresas, el último trimestre va a ser muy malo. Las empresas no están vendiendo lo que se esperaba y no pueden pagar gastos estructurales como son los arrendamientos. Con lo cual, cuando acabe el verano, se van a iniciar un montón de desahucios. A final de año, las empresas van a caer una detrás de otra. El dato de recaudación de impuestos del segundo trimestre será muy revelador porque la caída fue brutal y el del tercer trimestre, no te quiero ni contar. Las modificaciones de las leyes concursales establecieron la ampliación del plazo para presentar los concursos hasta el 31 de diciembre y a partir de noviembre-diciembre va a haber multitud de empresas que van a presentar concursos de acreedores y en consecuencia, van a cerrar y van a despedir.

¿Por qué persisten los retrasos en los abonos de miles de ERTE?

Según nuestras encuestas, quedan todavía unos 150.000 pendientes. El Gobierno dice que son ERTE defectuosos, pero si es así ¿dónde están los requerimientos? El problema es que esos 150.000 expedientes que probablemente sean defectuosos, no se han mirado todavía. Así logran echar la culpa al asesor, al trabajador o a la empresa porque lo hizo mal, pero se tendrían que haber revisado la primera semana, lo que no se puede pretender es que si se presenta un papel, se tarden meses en mirarlo y pasado ese tiempo se diga, está mal, la culpa la tiene usted. Hay una negligencia clarísima por parte de la Administración Pública, que lo único que hace es echar balones fuera.

¿Habrá ajustes a cambio de las ayudas del fondo europeo?

No nos han dado ese dinero a fondo perdido, es un rescate encubierto en toda regla. Me temo que las condiciones van a suponer una reducción drástica del gasto puesto que tenemos disparado el deficit y probablemente nos vamos a ir entre un 15 y un 20% a final de año y Europa no quiere contemplar nada por encima del 5%.

¿Cuáles son las consultas que recibís por parte de los ciudadanos una vez pasado el estado de alarma?

Seguimos recibiendo muchísimas consultas sobre los ERTE, sobre todo de las personas que no han cobrado. Hay muchísimas consultas, pero ya la mayoría tienen que ver sobre cómo despedir al trabajador o son relativas al tema de financiación para decidir qué se va a hacer en el futuro con la compañía en cuestión.

Reivindican el papel de las gestorías administrativas frente al resto...

Para ser gestor administrativo hay que tener una de las cuatro carreras jurídicas y superar las pruebas que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas. El problema es que el oficio de asesor no está regulado y se puede poner un chiringuito en la calle con un cartel de «gestoría» a secas y que todo el mundo vaya engañado.

¿Cómo va a afectar la crisis económica que pronostica a las gestorías administrativas?

Viene un invierno muy duro. Incluso nosotros, los gestores administrativos, que hemos tenido un exceso de trabajo brutal ya estamos también encontrándonos con parte de la recesión. Hay un 16% de gestorías que están haciendo ERTE y un 20% que han visto que su clientela cae un 24%. Al final, por muy bien que te vaya, si los clientes se hunden, todo acaba cayendo. Algunas grandes gestorías administrativas también han cogido trabajo de los clientes pequeños que han ido cerrado. También tenemos menos productividad porque el 70% de los despachos administrativos hemos visto incrementados nuestros gastos en más de un 10% por la compra de material de salud y control.