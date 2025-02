El fijo-discontinuo, el contrato que camufla una temporalidad del 60% entre los empleos indefinidos

Las cifras de contratación del mes de junio constatan que España aún tiene mucho camino por andar en la lucha contra la temporalidad, pese a las espectaculares cifras de firmas de contratos indefinidos que arrojan los primeros meses de aplicación de la reforma laboral. ... De hecho, en el mes de junio hasta un 60% de los contratos indefinidos que se firmaron (783.595) estaban impregnados por la temporalidad , entre los que se formalizaron a tiempo parcial (178.092) y los fijos-discontinuos (292.679).

Concretamente, en el mes de junio las firmas ascendieron a 1.768.988, lo que supone una bajada de 29.059 (-1,62%) sobre el mismo mes del año 2021. De estos contratos, 783.595 fueron indefinidos , lo que representa el 44,30% de todo el conjunto y que supone un incremento de 610.729 (353,30%) sobre igual mes del año anterior. Sin embargo, de estos, solo el 41% son a tiempo completo , un total de 312.824.

Por su parte, los que no son a jornada completa de 40 horas semanales, los 178.092 a tiempo parcial -un 22,7% del total de firmas de de indefinidos en junio y los 292.679 fijos-discontinuos anteriormente mencionados -el 37% de los indefinidos de junio-, se han incrementado respecto al sexto mes del pasado año en 135.282 (+316,01%) y en 265.217 (+965,76%), respectivamente.

La naturaleza del fijo-discontinuo

Cabe recordar en este punto, que el contrato fijo-discontinuo , que ha crecido exponencialmente, es el que más azuza el volumen de contratos indefinidos al ser la vía de escape de muchos de los contratos temporales que se transforman en esta figura. Sin embargo, aunque se contabilice en la estadística oficial como empleo indefinido, el fijo-discontinuo cuenta con periodos de no cotización a la Seguridad Social durante las temporadas en que el trabajador no está activado.

El contrato fijo-discontinuo es un tipo de contrato indefinido que se acuerda para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos, que sean estables, pero discontinuos en el tiempo. Los trabajadores con un contrato fijo discontinuo no tienen un contrato temporal, sino indefinido. Forman parte de la plantilla fija de la empresa , solo que no trabajan todo el año, pero conservan su derecho a ser llamados al año siguiente o con otro intervalo de tiempo. Se suele utilizar en casos de servicios que se desarrollan con la temporada escolar (monitores, cuidadoras del comedor, etc), trabajos de recogida de la fruta de temporada o empleos de verano relacionados con el turismo y la hostelería.

Escalada de temporalidad en verano

En este sentido, si observamos el total de las firmas de junio, más de 1,7 millones, la temporalidad está presente en el 79% de todas ellas. De entrada, 922.423 contratos de ese global son temporales puros , mientras que otros 11.342 son de formación. La suma de estos contratos sobre el total de los contratos ya supone un 56%.

Pero si además de los que por su naturaleza jurídica son contratos temporales, ese 56%, le añadimos aquellos indefinidos que están de igual manera impregnados por temporalidad , los 178.092 a tiempo parcial y los 292.679 fijos discontinuos, son 8 de cada 10 de las nuevas firmas las que cuentan con elementos de temporalidad.

Tal y como señala, Javier Blasco , director de Adecco Group Institute, «continúa el crecimiento de los indefinidos, que se estabilizan en el 44% de los contratos iniciales (antes de la pandemia estaban entre el 8% y el 10%), y los contratos por circunstancias de la producción ya son casi el 80% de los contratos temporales y crecen un 11,4% y ya son el 44% del total de la contratación». Adecco recuerda así que la firma de contratos fijos-discontinuos marcó un nuevo récord, multiplicándose casi por 11 en un año: en mayo fueron el 16,1% de todos los contratos firmados; en junio, el 16,5%. Aunque reocnoce el servicio de estudios que »la explosión de contratos fijos-discontinuos disparó la firma de contratos indefinidos«