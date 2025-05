¿Son fiables los sellos «covid-free» de algunos restaurantes y comercios? Desde la OCU aseguran lo único que significan estos certificados es que se ha limpiado y desinfectado, pero no pueden garantizar que el virus no esté presente

¿Estrategia comercial para atraer clientes o garantía sanitaria? Los establecimientos que cuelgan los ya habituales certificados libres de coronavirus («covid free» venden que en su espacio no hay riesgo de contagios por la desinfección constante así como por otras medidas como la utilización de sistemas de ozono . Sin embargo, los ciudadanos no están libres de riesgos y estos sellos no pueden garantizar la no existencia del virus dentro de su local. Respecto a esta estrategia comercial, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental -que representa al sector de servicios de control de plagas español- ha señalado que no son adecuadas y refieren que generan expectativas inposibles de cumplir además de conllevar un peligro para la salud por generar una falsa sensación de seguridad.

«En el mismo momento en que entre a cualquier local, con certificado 'covid-free”, una persona infectada, especialmente si se trata de un paciente asintomático que ni siquiera sepa que es portador, y tosa, el espacio ya estaría contaminado», explica Monge. «Ahora mismo», añade la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, «son numerosos los sellos que se están tratando de implantar en el mercado, la mayoría de los cuales no están basados en ningún procedimiento, ni disponen de sistema de auditoría que garantice que las prácticas que se llevan a cabo se corresponden con protocolos de calidad previamente establecidos, sino que únicamente responden a un objetivo mercantilista».

Otras organizaciones ya lo habían advertido con anterioridad. Hace unas semanas, la Confederación Española de Comercio (CEC) señaló en una nota de que estas etiquetas «no son garantía de seguridad y pueden resultar contraproducentes al provocar que los consumidores relajen las medidas de precaución». En base a este premisa, los portavoces de la CEC desaconsejan a los comerciantes que incorporen estos sellos en sus escaparates, ya que -a fecha de hoy- es imposible garantizar que una tienda está libre de coronavirus.

La organización de consumidores OCU ha ido más allá y han pedido al Ministerio de Sanidad que prohiba su uso. Los portavoces de la organización consideran que lo único que significan estos sellos es que se ha limpiado y desinfectado, pero no pueden garantizar que el virus no esté presente y coinciden en que «crean una falsa sensación de seguridad que puede llevar a algunas personas a relajar sus medidas de precaución». Desde OCU pedimos a Sanidad que prohíba su uso.

La maraña de sellos que prolifera en la actualidad tampoco ayuda a ganar en claridad ni en seguridad. Al «covid free se une el lanzamiento del «Safe Tourism Certified», una certificación impulsada desde el Instituto de Calidad Turística Española ( ICTE) que los hoteles pueden incorporar solo después de superar una auditoría.

Recargo por la desinfección

Otro de los incovenientes para el consumidor viene de la mano de los recargos que suelen ir de la mano de la desinfección de los locales. Cuando se inicioó la desescalada, algunos usuarios denunciaron ante las asoaciaciones de consumo que se les estaba cobrando un «suplemento Covid» de hasta 60 euros por los gastos de desinfección de talleres de reparaciones de coches, peluquerías o clínicas dentales, entre otros establecimientos.

Desde Legálitas explican que esta tasa es legal siempre y cuando se avise al consumidor de antemano mediante cartelería u otros medios. En esta línea, recuerdan que estos importes se deben especificar mediante la indicación expresa de la cantidad y aplicarse o no en todas las circunstancias por igual.

Asimismo, desde el despacho de abogados avisan de que hay colegios privados y concertados que están anunciando una subida de las tarifas para el próximo curso para poder hacer frente a gastos adicionales como la desinfección diaria intensiva de las aulas y distribución de mobiliario para cumplir con la distancia mínima de seguridad.

«Evaluaciones exhaustivas» Aparte de los certificados que prometen que un espacio está libre de virus, existen aquellos que garantizan tanto la limpieza como la formaciñon de los trabajadores o la gestión de residuos para frenar los posibles contagios. Uno de los ejemplos es el Protocolo frente al Covid de AENOR, que se entregan tras auditorías realizadas mediante «evaluaciones exhaustivas tanto presenciales como documentales». «Tras una primera auditoría para la concesión, nuestros equipos desarrollan auditorías trimestrales. La certificación está gestionada por un comité multidisciplinar de expertos con un equipo configurado por médicos, veterinarios, biólogos, sociólogos, químicos e informáticos», explica el director corporativo de Marca y Comunicación de AENOR, Jesús Gómez-Salomé. El sello de AENOR, que tarda menos un mes en expedirse, certifica que organización dispone de unos protocolos contra el Covid-19 que están «alineados con las buenas prácticas que corresponden a su sector y que estos protocolos se aplican eficazmente», según palabras de Gómez-Salomé. Sin embargo, desde AENOR no quieren crear la falsa seguridad e que el riesgo para el cliente es nulo y por ello, han evitado utilizar la terminología de «covid-free» o «libre de virus». «Se trata de una aproximación para la vuelta a la normalidad con la máxima diligencia debida que merece un problema de esta magnitud; no debemos crear la falsa sensación de que se ha eliminado completamente el riesgo», añade.

