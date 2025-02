¿Cuándo y cómo reabrirán los gimnasios en España?

En la operación de vuelta a la actividad que pondrá fin al confinamiento por la crisis del coronavirus, el Gobierno también ha incluido los gimnasios y centros deportivos. De este modo, la reapertura de estos establecimientos se adaptará a un programa a desarrollar en cuatro fases de desescalada que se llevarán a cabo a distintas velocidades en función de cómo evoluciona la pandemia en cada provincia. El proceso de vuelta a la actividad se alargará a finales de junio, aunque en algunos territorios podría extenderse más en el tiempo si persisten los contagios y muertes por este virus.

La reapertura de los centros para practicar deporte dependerá tanto del territorio y evolución de la pandemia, como de si están situados en centros abiertos o cerrados. De este modo, en la fase 1, que comenzará el 11 de mayo en las provincias en las que se pueda ir avanzado , se permitirá la apertura de instalaciones deportivas que estén situadas al aire libre y no tengan público, como, por ejemplo, las dedicadas al atletismo o a jugar al tenis. No obstante, s í tendrán cabida las actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Dos semanas más tarde -a partir del 25 de mayo- en los territorios en los que sea posible, podrán abrir los centros cerrados sin público y solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo. Finalmente, los gimnasios podrán reabrir casi con normalidad a partir del 8 de junio, pero deberán fijar un máximo del tercio del aforo, garantizar la separación personal y no se podrán utilizar los vestuarios.

Devolución de cuotas

Muchos gimnasios aprovecharán la reapertura para devolver parte de las cuotas abonadas en marzo , compensar el importe en el siguiente recibo u ofrecer la recuperación de las clases. Durante abril y hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, está prohibido el cobro de mensualidades, tal y como decretó el Gobierno durante el estado de alarma.

Cabe recordar que si el consumidor decide no aceptar esta recuperación, el centro deportivo debe proceder a la devolución de los importes que correspondan al periodo de tiempo en que no se prestó el servicio o restarlo de futuros recibos a pagar. Estos centros tampoco podrán cancelar el contrato suscrito con el cliente.

