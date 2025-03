España se queda sin cantera: La falta de trabajadores jóvenes pone en jaque a los sectores estratégicos

Con una tasa de desempleo del 38,38% entre los menores de 25 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, España sigue a la cabeza de la Unión Europea en lo que a paro juvenil se refiere. Un panorama desolador que ... se vuelve incomprensible cuando se escuchan los lamentos del tejido productivo. Faltan aprendices –alertan las patronales– y el relevo generacional de un buen número de oficios se ha frenado en seco.

El ejemplo más cercano ha sido el de los transportistas. Con la crisis de abastecimiento de Reino Unido de fondo, las organizaciones del sector advirtieron de que el problema de la escasez de conductores estaba «más cerca de España de lo que parece». Según sus cálculos, unos 15.000 trabajadores deberían incorporarse en los próximos tres años para evitar colapsos. Sobre todo, se buscan jóvenes.

El problema se repite en la industria. Y en la hostelería. La construcción lleva ya varios años advirtiendo de una escasez de mano de obra que ahora está tensionando los costes. Un déficit que alcanza los 700.000 empleados y que, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), pone en jaque una industria clave para la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea. «Muchos de estos proyectos serán imposibles de cumplir si se mantiene la escasez de mano de obra», avisa el presidente de la organización, Pedro Fernández.

Envejecimiento en la construcción

Lo cierto es que la construcción es el fiel reflejo del progresivo envejecimiento que está sufriendo el tejido productivo. Según los cálculos del Observatorio Industrial de la Construcción, la franja de trabajadores de 25 a 34 años ha pasado de suponer el 32% del total en 2008 al 14% en 2020. Mientras, las cuadrillas menores de 35 años han disminuido progresivamente su peso, pasando de suponer el 40% en 2008 al 18% en 2020.

Precisamente, el 18% es también el porcentaje que representan hoy los mayores de 55 años en el sector . Un colectivo que ha doblado su importancia en la construcción en apenas 12 años –en 2008 solo representaban el 9% del total– y cuya progresiva jubilación ha hecho tambalear los cimientos de una industria que suponía en torno al 6% de la economía nacional antes de la crisis del coronavirus.

¿Cómo es posible que se produzca este envejecimiento con la tasa de paro juvenil actual? ¿Han perdido el interés los jóvenes por determinados oficios? Los expertos achacan el fenómeno a varios factores, entre ellos, la estructural disparidad entre el mercado laboral y la educación.

«En algunas ramas de actividad hay mucha más demanda que oferta, pero otras vacantes se quedan sin cubrir», explica el director del Adecco Group Institute, Javier Blasco. «En determinados oficios ya no vale, como antes, contratar a una persona espabilada. Se requiere una formación que ahora mismo no está llegando a todos los trabajadores que la necesitan», abunda el experto de Adecco.

Reforma de la ley

La compañía de recursos humanos reclama una mejora efectiva de la formación profesional. Porque ahora «hay miles de jóvenes que se quedan sin estudiar lo que realmente les hubiera gustado». El Consejo de Ministros aprobó a principios de septiembre una ley que busca precisamente esto, remodelar por completo la formación profesional para adaptarla de una vez por todas a las necesidades del mercado. Para ello, se pondrán en marcha nuevos grados de especialización y los alumnos deberán pasar más horas en las empresas. La reforma todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, pero la CEOE ya ha celebrado que la ley «recoge propuestas que históricamente se vienen trasladando desde el ámbito empresarial».

Mientras el proyecto va quemando etapas, la escasez de mano de obra cualificada, especialmente jóvenes, se vuelve cada vez más acuciante. «Es un problema cualitativo, pero también cuantitativo», destaca Blasco.

Pero no solo la falta de formación explica este déficit de trabajadores. En el mundo económico se da por hecho que determinadas profesiones que antes estaban muy bien valoradas o suponían una buena puerta de entrada al mercado laboral han dejado de interesar. De hecho, determinados sectores, como la propia construcción, han lanzado un SOS a la Administración para encontrar fórmulas que les permitan atraer talento joven y contrarrestar de esta forma la avalancha de retiros que se espera a partir de 2023 por las jubilaciones de los ‘baby boomers’.

« Un buen número de maestros de taller están al borde de la jubilación y no se encuentran trabajadores que quieran sustituirlos », explica Ignacio Moratilla, socio laboral de Lexpal Abogados, que también percibe escasez en la industria. «La legislación laboral es demasiado rígida y provoca a la larga que determinados empleos sean menos competitivos y, por ello, menos atractivos», opina Moratilla.

Flexiseguridad

Desde Adecco, Javier Blasco hace referencia a que hay cierto «salto cultural» que ha motivado que los menores de 35 años se centren «en trabajos que ofrecen otro tipo de condiciones». «Hoy en día existe una visión mucho más cortoplacista, marcada también por las condiciones de vida que sufren los jóvenes. No hay estrategia a largo plazo», opina por su parte el abogado de Lexpal.

El vicepresidente del área socieconómica del Consejo de la Juventud de España (CJE), Adrià Junyent, también reconoce la escasez de según qué formación y recuerda la necesidad de actuar sobre el «elevado» fracaso escolar que todavía persigue a España . En la organización recuerdan que el 30%de los alumnos masculinos no termina la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Pero Junyent no tiene tan claro que el declive de ciertos oficios también se deba a un cambio cultural. «En los últimos años se ha intentado vender que los jóvenes apuestan por fórmulas como la flexiseguridad, pero en realidad este tipo de sistemas solo son valorados por trabajadores muy formados», explica el vicepresidente económico de la organización. En su opinión, « el rechazo que tienen muchos jóvenes hacia determinadas profesiones se explica por las condiciones que ofrecen actualmente ».

Desde el CJE aseguran que un buen número de profesiones suponen «trabajos exigentes que desgastan mucho físicamente pese a no estar lo suficientemente remunerados, lo que provoca que los jóvenes no se interesen por ellos». La organización propone, además de mejorar estas condiciones laborales, que la Administración ofrezca incentivos concretos para favorecer determinadas profesiones, como «subvencionar el carné de conducir camiones, que no solo puede valer para la profesión de transportista».

Lo cierto es que la precariedad laboral se ha cebado con los jóvenes, que todavía no habían recuperado los sueldos de la anterior crisis económica cuando estalló la pandemia del coronavirus. El Gobierno ha asegurado que el colectivo será el gran protagonista de los Presupuestos Generales del Estado, que incluirán medidas como un bono cultural de 400 euros para las personas que cumplan 18 años y un ‘cheque vivienda’ de 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan unos ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y habrá más estímulos, ya que el Ejecutivo ha prometido destinar 12.550 millones a medidas específicas para la juventud. Desde un buen número de sectores esperan estos impacientes.