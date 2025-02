Fallece a los 78 años el empresario gallego Manuel Jove

El empresario gallego Manuel Jove ha fallecido esta noche a los 78 años de edad en La Coruña. Jove, que nació en esta misma localidad, fue un referente de la construcción, primero en Galicia y luego, a nivel nacional desde la década de los setenta, cuando fundó Fadesa con capital privado mayoritariamente suyo. Esta inmobiliaria se llegó a convertir en el mayor grupo independiente en este sector en España.

Desempeñó asimismo el cargo de presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de La Coruña y era miembro del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Promotores de España. Actualmente era el máximo accionista de Inveravante, empresa creada por él para dirigir su «holding». Actualmente, según la revista «Forbes» su fortuna ascendía en el pasado 2019 hasta los 1.600 millones de euros , estando entre las mayores fortunas de España. Era asimismo accionista de Vocento.

Jove decidió en 2006 vender Fadesa al empresario Fernando Martín Álvarez el 30 de septiembre de 2006, justo antes el estallido de la burbuja inmobiliaria, por un valor de 2.800 millones de euros.

Tras la venta de la compañía, Manuel Jove emprendió nuevos proyectos e inversiones, en especial con Inveravante a comienzos de 2007. Este holding empresarial invierte en cuatro áreas de actividad: inversión (Cápitavante); energía (Avantegenera (Shearwind, VETRA Energías...); gestión y desarrollo de suelo (Avantespacia) y una cuarta área, Avanteselecta, que aglutina inversiones en los sectores agroalimentario (bodegas, quesos y aceites, fundamentalmente). Además, la corporación posee un área de patrimonio y activos en renta.

En julio de 2007 compró un paquete accionarial del BBVA equivalente al 5% de su capital por un valor de 3.200 millones de euros. La operación se realizó a través de Iaga Gestión de Inversiores, perteneciente al propio empresario.

La trayectoria profesional de Manuel Jove ha sido premiada en varias ocasiones recibiendo, entre otros, la Medalla Castelao 2005 de la Junta de Galicia y el premio al Mejor Empresario Gallego de 2004, otorgado por la revista « Actualidad Económica ».

Los inicios

Manuel Jove respondía a la perfección al prototipo de hombre hecho a sí mismo . De familia humilde, a los once años tuvo que arrimar el hombro en el taller familiar de carpintería de su padre . A los 18 años, Manuel Jove y su hermano Ángel ya se habían establecido por su cuenta como carpinteros. Pero habría que esperar hasta los años 70 para que encontrase su camino definitivo, la promoción inmobiliaria. Con un capital inicial que rondaba las trescientas mil pesetas, Jove fundó Edificaciones Coruñesas, S.A., Edicosa . Junto con otros tres socios construiría su primer bloque de viviendas en la coruñesa playa de Santa Cristina, «en aquellas preciosas dunas que entre todos los promotores destrozamos», afirmó en alguna ocasión. En 1983 surgiría Fadesa. Los inicios de la compañía no fueron fáciles, en 1984 Fadesa atravesaba un momento crítico con poca carga de trabajo y muchas deudas. Después, el ­boom del ladrillo y la habilidad de Jove y su equipo para visualizar las oportunidades de negocio lograrían levantar su imperio. Su olfato para los negocios lo llevó también a deshacerse de la compañía justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria . En 2006 se la vendió a Fernando Martín. Dos años después, el ente resultante Martinsa-Fadesa protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia de España.

Pese al éxito en los negocios, Jove no parecía excesivamente cómodo en su camisa de gran empresario. En febrero de 2000 en una amplia entrevista en la revista Círculo de Dirigentes reconocía que se «viviría más feliz no siendo tan grande, en una empresa más pequeña, más familiar , en una empresa que dominaras tú mucho más». Porque el propio empresario no se explicaba cómo había llegado a la cúspide, «no sabe uno como llega, te va llevando lo que es el negocio y te vas metiendo. Al final no sabes por qué estás en los sitios. Cada día te metes un poco más y un poco más y a veces te vas metiendo en un tinglado en el que preferirías no estar» señalaba en la entrevista.

El éxito en los negocios, sin embargo, no corrió paralelo a la fortuna personal. El 23 de marzo de 2002 fallecía inesperadamente su hija María José, su ojo derecho, y la natural sucesora de Manuel Jove en Fadesa. Cuentan los que lo conocen que, desde entonces, el hábil empresario nunca volvió a ser el mismo.