Las fábricas españolas se alejan de China para acortar los plazos de envío

Las empresas españolas intentan esquivar los cuellos de botella, la escasez de contenedores en los puertos y el incremento de costes del transporte marítimo, así como los largos trayectos para enviar la mercancía desde China con un proceso de acercamiento de fábricas a países ... próximos al nuestro o a los mercados donde se va a comprar el producto final , es decir, al lugar en el que se encuentra el consumidor. Este camino ya se comenzó a andar antes de que estallara la pandemia y de que encallara el buque Ever Given en el Canal de Suez. Se trata de un intento por conseguir una mayor flexibilidad en los tiempos y, por tanto, de mejorar la capacidad de reacción ante eventuales problemas en el suministro

Detrás de esta apuesta por relocalizar la producción fuera de China y por dar más importancia a los centros de fabricación cercanos al cliente final se encuentran también otras dos corrientes: la de la sostenibilidad en aras de reducir la huella de carbono y también, la de la personalización de los productos en función de cada tipo de consumidor en diferentes mercados. Al mismo tiempo, el coste del transporte se ha disparado, mientras que el de muchas materias primas ha aumentado hasta cifras no vistas en una década.

«El contexto actual obliga a las compañías a actuar y realizar transformaciones a lo largo de toda su cadena de valor y suministro. En lo que respecta a la fabricación, observamos, además de ajustes de producción, una mayor apuesta por la proximidad y diversificación de las opciones de aprovisionamiento para contar con una mayor flexibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro», apunta Ignacio Marcos, socio senior de McKinsey & Company.

Además, las compañías intentan evitar la escasez y que no se produzca un desabastecimiento de productos en momentos determinados o en temporadas de más consumo, como la navideña. «Esta situación tiene dos posibles impactos en la industria: en primer lugar, el impacto sobre el precio del producto que, debido al aumento de coste del transporte, crecerá y repercutirá sobre la cuenta de resultados. Al mismo tiempo la escasez de fletes marítimos está impactando a la propia cadena de suministro, ya muy impactada debido a la situación de la pandemia. En consecuencia, puede haber limitación de disponibilidad de productos en momentos puntuales», explica Ignacio Marcos.

En este escenario de incertidumbre, uno de los sectores que lidera esta apuesta por la fabricación de proximidad es el textil, cuya patronal de empresas confirma que el objetivo de acelerar los procesos está detrás de esta tendencia . Además, en el caso de la moda el público principal de muchas marcas suele ser el español y el europeo y por eso las compañías de moda comienzan a priorizar la producción en países como Portugal, Marruecos e incluso España. «Cada vez se fabrica más en proximidad, pero es verdad que queda mucha producción en el Sudeste Asiático, donde ahora hay una ralentización en las entregas y un cuello de botella logístico», explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. «Hay que tener la mercancía diversificada y hemos visto que con los fabricantes en proximidad tenemos una flexibilidad y agilidad que no conseguimos en el Sudeste Asiático, donde las cantidades a fabricar son muy elevadas y hay que producir con mucho tiempo de antelación», añade Zamácola.

En esta línea, Zamácola expone un ejemplo para demostrar la razón por la que, según él, cada vez compensa más contar con factorías o proveedores cerca de nuestro país: «Si fabrico una camisa en China por 10 euros que se vende por 80 euros y encargo 4.000 unidades, pero veo que me he equivocado; al final tengo que vender esa prenda con un descuento mínimo del 30% . Sin embargo, si hago en España unas 1.000 unidades y veo que funciona bien, puedo encargar otras 1.000 y, si no, no fabrico más; pero no tengo que hacer promoción. Estamos obsesionados con el coste cuando lo más importe es precio de venta al público», explica.

Desde McKinsey & Company confirman que este movimiento es necesario entre las compañías de moda para encontrar nuevas fórmulas para flexibilizar su inversión y renegociar las condiciones con los proveedores. «Se trata de transformar la manera de colaborar con socios y proveedores estratégicos, con un modelo más flexible que permite tener un impacto positivo sobre la liquidez de las empresas textiles», agrega Marcos, de la consultora McKinsey & Company.

El Corte Inglés, Tendam, Leroy Merlín

Ejemplos de compañías españolas textiles que están apostando por la producción ‘made in Spain’ hay varios. Por ejemplo, Tendam, matriz de marcas como Cortefield o Springfield, trasladó recientemente la fabricación de sus productos de calzado a Toledo.

El Corte Inglés, en el área del textil, también está poniendo cada vez más el foco en los productos locales. De hecho, uno de los objetivos del grupo, según se recoge en la memoria anual de 2020, es «incrementar el surtido de producción local» . Así, cuenta con la etiqueta «Hecho en España» para productos textiles diseñados y fabricados en nuestro país.

En cuanto al número de proveedores, la compañía presidida por Marta Álvarez la redujo a la mitad por el coronavirus, sobre todo en su división de viajes, según la memoria anual de 2020. Aun así, el 77% de los proveedores son españoles, cuyo volumen de compras representa el 84% (7.104 millones de euros). También apuesta por la proximidad su división de Portugal, donde el 70,4% de los proveedores son lusos y el volumen de compras representa el 86%.

Otra rama que incrementa la producción en España son los electrodoméstico o productos del hogar. El Corte Inglés informa que el 70% de sus proveedores en electrodomésticos son nacionales. Por su parte, Leroy Merlín España lleva años implementando en nuestro país una cadena de valor de proximidad. Fuentes de la compañía explican a ABC que apuestan por esta estrategia porque «operativamente es más barato». Los proveedores españoles representaron el 72% de las compras en 2020 (1.103 millones de los 1.529 en total).

Marruecos surte a Europa

El cliente final pasa a ser así una pieza clave de la cadena de valor desde el origen. El presidente de la patronal de las industrias internacionalizadas Amec, Pere Relats, quien es también CEO de Relats Group explicó hace unos días en una mesa redonda organizada por ‘Financial Times’ la forma en la que está cambiando la cadena de valor y dejó claro que la producción se aproxima cada vez más a su cliente final. Lo que está sucediendo, tal y como relató poniendo de ejemplo sus fábricas, es que su factoría de China ha dejado de exportar para Europa y su producción abastece el propio mercado chino. Lo mismo que ha ocurrido con su planta en Vietnam, que ya no sirve al Viejo Continente, sino al sureste de Asia. Al mismo tiempo, Europa pasa a ser surtida por las fábricas localizadas en Marruecos , más cercanas y próximas a los consumidores europeos.

Los costes laborales y de otro tipo también son decisivos en la toma de decisiones de las industrias internacionalizadas. «Hay empresas de Amec que están trayendo sus centros de producción más cerca, por ejemplo, a Marruecos . En el momento en el que los salarios y las exigencias medioambientales suben en China, las empresas se van a otros países. Hay que tener en cuenta que hay la misma distancia geográfica de Madrid a Casablanca que de La Coruña a Sevilla. Al mismo tiempo, hay una tendencia y exigencia cada vez mayor por estar cerca del cliente», puntualiza, por su parte, el director general de Amec, Joan Tristany. No obstante, desmantelar una fábrica y llevar a cabo el traslado también conlleva desembolsos a tener en cuenta . «Otra cosa es que empresas con producción localizada en diferentes lugares se estén replanteando cuánta fabricación tienen en cada planta y hagan después cambios para poner más en un determinado lugar que en otro», añade Tristany.