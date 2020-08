Las exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos se hundieron un 40% en el primer semestre El sector agrícola exige al Gobierno que trabaje en la eliminación de los aranceles americanos

La administración Trump ha descartado, por el momento, elevar al 100% los aranceles de productos españoles como el vino, las aceitunas de mesa y el aceite. Pero la alarma en el campo continúa, porque Estados Unidos también ha rechazado suprimir estas tasas, que llegan en algunos casos hasta el 25%. Una penalización que está condicionando las exportaciones hacia un mercado decisivo para España.

En el primer semestre de 2020 se exportaron 41.727 toneladas de aceite a Estados Unidos, lo que supone un 39% menos que en el mismo periodo de 2019, según los datos recopilados por Asaja a partir de las cifras oficiales de la interprofesional del aceite. Tras este desplome, la cuota de mercado del aceite español se ha reducido a la mitad, pasando del 41,64% de 2019 al 20,39% de junio de este año.

Mientras las exportaciones de España se hunden, Portugal multiplica por diez sus ventas a EE.UU. y Túnez las triplica. Es por ello que el campo español está intentando reorientar sus esfuerzos hacia otros mercados tradicionalmente secundarios, como Australia (donde las exportaciones repuntaron un 62,93% entre enero y junio), Canadá (que tuvo un crecimiento de las ventas del 110,54%) y Brasil (+31,15%),

En opinión de Pedro Barato, presidente de Asaja, pese a que los impuestos establecidos por Estados Unidos no han subido, «no podemos aceptar los aranceles, porque el conflicto con la Unión Europea se debe a un tema aeronáutico». El máximo responsable de Asaja considera asimismo que no vale mucho que el Gobierno exprese solo su oposición a los aranceles y le urge a trabajar para su eliminación. «El resultado de lo de ayer no es positivo para el campo español», concluye. El resto del sector agrícola coincide con Asaja. «Esta decisión constituye un fracaso del Gobierno de España y un desastre para el sector de la aceituna de mesa, que seguirá sufriendo las consecuencias de la política de ayudas de España y de la UE al sector aeronáutico», destacó ayer la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), que también exigió al Ejecutivo que «deje de apoyar las políticas de ayudas ilegales de la UE y tome medidas propias».

«La noticia de hoy es un alivio, pero no soluciona un problema gravísimo que nos está dejando fuera del segundo país de destino para las exportaciones de alimentos y bebidas españoles fuera de la Unión Europea», explicó por su parte el director general de la patronal de bebidas y alimentos FIAB, Mauricio García de Quevedo.

En la Federación Española del Vino (FEV) pusieron de manifiesto el impacto que están teniendo los aranceles, al destacar que Estados Unidos «ha reducido notablemente sus importaciones de vino envasado español en valor desde la introducción de los aranceles, y especialmente en marzo (-34,2%), abril (-22,8%) y mayo (-20,8%), coincidiendo con la crisis del coronavirus».

Nueva negociación

Washington insiste en que no retirará sus -que tras las última revisión de la administración penalizan aún más a Francia y Alemania- si la Unión Europea no se adapta a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Todo ello, a pesar de que hace menos de un mes que Airbus modificara las condiciones de sus contratos con Francia y España, con el objetivo de «eliminar cualquier justificación» de estos aranceles. Lo cierto es que la imposición de estas tasas se basa en unas ayudas de España y Francia al fabricante aeronáutico.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, criticó ayer la posición de Estados Unidos, e insistió en que «el sector agroalimentario se ha visto inmerso en un conflicto comercial ajeno a su actividad» y que «es un error estratégico incluir la alimentación en las represalias comerciales».