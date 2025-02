Uno de los expertos de Montero: «Hay que bajar el IVA ya. El Estado está recaudando por el alza de la energía» Guillem López Casasnovas, admite que en el comité había varios partidarios de suprimir el Impuesto de Patrimonio, pero que el asunto no se reflejó en el informe «porque no se nos pidió que debatiéramos sobre abolir o no abolir el impuesto

«El Estado está recaudando mucho por la subida de los precios de la energía y eso no tiene mucho sentido en el contexto actual. Habría que bajar el IVA ya «. Guillem López Casasnovas , catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y uno de los expertos del comité para la reforma fiscal del Ministerio de Hacienda, ha instando al Gobierno a rebajar cuanto antes el IVA del combustible, como la medida más adecuada para contener la escalada de los precios de las gasolinas.

Menos partidario se ha mostrado de tocar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para llevarlo al mínimo que establece Bruselas. «Al contrario que el IVA, que se aplica sobre el precio, el impuesto especial es una cantidad que fija sobre el litro de combustible y su objetivo es gravar la externalidad negativa para el medio ambiente del consumo de carburante. No tiene sentido quitarlo», argumenta. Todo lo contrario ocurre con el IVA que se aplica sobre el precio y que está ganando potencial recaudatorio a medida que el precio de la gasolina aumenta. «La gente está sufriendo para llenar el depósito de combustible para ir a trabajar. Hay que bajar el IVA y también los impuestos sobre el gas», ha planteado el presidente del Colegio de Economistas, Valentí Pich , uniéndose al clamor de voces que exigen una actuación urgente para contener el impacto sobre familias y empresas de la escalada del precio del combustible. «Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales».

El director general del Instituto de Estudios Económicos y responsable del comité fiscal de CEOE, Gregorio Izquierdo , ha abogado por ir más allá y tocar también los impuestos especiales y aumentar las devoluciones sobre los impuestos soportadas para superar esta situación. Todos han coincidido en la urgencia de adoptar medidas de alivio para ayudar al tejido productivo. "No es el momento de subir los impuestos, ni de anunciar subidas de impuestos que afecten a la confianza de los agentes económicas. Es hora de bajar los impuestos", ha dicho Izquierdo.

El contexto ha golpeado de lleno uno de los principales ejes de la reforma planteada por el comité de expertos, que precisamente hacía hincapié en la imposición sobre el combustible para impulsar la fiscalidad verde y facilitar la obtención de los objetivos de reducción de emisiones. López Casasnovas no cree que la actual coyuntura deba afectar a ese planteamiento a futuro. "Hay que evitar tomar decisiones ahora que sean difíciles de remendar", ha advertido, en relación a la posibilidad de recortar los impuestos especiales sobre los hidrocarburos o sobre otras energías. "Hay que utilizar el IVA, que grava el precio, y evitar favorecer a la electricidad fiscalmente para conseguir una bajada de los precios que luego no se pueda revertir. En imposición ambiental seguimos estando muy por debajo de la media de Europa".

El debate silenciado sobre suprimir Patrimonio

Varios de los expertos que contribuyeron con sus conocimientos al Libro Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por el comité de expertos reunido por el Ministerio de Hacienda eran partidarios de acabar con el Impuesto sobre el Patrimonio pero sus reflexiones no se vieron reflejadas en el informe final del grupo porque el Gobierno sacó explícitamente ese tema de las deliberaciones. Así lo ha reconocido López Casasnovas , que ha revelado que varios miembros del comité eran favorables a derogar el Impuesto sobre el Patrimonio «pero el tema no se nos puso sobre la mesa. No se nos pidió que debatiéramos sobre abolir o no abolir el Impuesto de Patrimonio, sino que se nos dijo que estaba generando distorsiones entre territorios» y que había que plantear propuestas para acabar con éstas.

En un sesión sobre el Libro Blanco de la Reforma Fiscal organizada por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), López Casasnovas ha manifestado sus dudas en relación al diagnóstico sobre el que el comité partió para analizar el Impuesto sobre el Patrimonio , pero ha defendido las propuestas que se realizan en el informe ante el riesgo de que las figuras de la imposición patrimonial, incluyendo también Sucesiones y Donaciones, quedaran vaciadas por la carrera a la baja.

El informe del comité de expertos plantea aplicar el Impuesto sobre el Patrimonio a un número inferior de contribuyentes, por la vía de elevar el mínimo exento hasta el millón de euros, y aligerar la carga fiscal, estableciendo unos tipos mínimos y máximos más bajos que los actuales. Pero siempre sobre la base de descontar su mantenimiento en el sistema fiscal, un aspecto sobre el que no hay ni mucho menos consenso entre los fiscalistas. De hecho, tanto el responsable fiscal del Colegio de Economistas, Agustín Fernández, como el director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, se mostraron partidarios de su supresión y su reconversión en una figura censal por aplicar una doble imposición y por su carácter distorsionante sobre la actividad económica.

López Casasnovas reveló también que el mandato del Gobierno al grupo tampoco incluyó entre sus objetivos la contribución del sistema fiscal al equilibrio de la economía, sino la eliminación de las distorsiones que pudieran estar condicionando su capacidad para generar ingresos que financiaran el estado del bienestar.