La UE exige a España que empiece a actuar contra la crisis

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis , considera que «el coronavirus nos ha golpeado como un asteroide y ha dejado un agujero en forma de cráter en la economía europea», que no se recuperará plenamente hasta que no haya una vacuna eficaz. ... La aplicación de la clausula de emergencia en el pacto de estabilidad y la suspensión de las reglas sobre control de déficit público y deuda permitirá que los países puedan gastar a manos llenas pero solamente en políticas de mantenimiento del empleo, ayuda a las empresas y refuerzo de la sanidad, «para que la crisis económica no se convierta en una crisis social». Y de hecho, lo que le reprochan a España es que esté retrasando la aplicación de decisiones que ya ha tomado.

En la presentación del paquete de recomendaciones por países del semestre europeo el Ejecutivo comunitario ha recordado sin embargo que una vez que termine el periodo de emergencia l as limitaciones presupuestarias deberán volver a ser aplicadas . «Cuando las condiciones económicas lo permitan, las políticas fiscales deberían tener como objetivo alcanzar una posición fiscal prudente a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, a la vez que se impulsa la inversión» ha dicho el responsable del ejecutivo comunitario. Además, cuando se apruebe el fondo de recuperación que está siendo diseñado por la Comisión, su aplicación en los países que necesiten más ayudas, entre los que se encuentra España, deberá estar condicionada a las prioridades de las instituciones comunitarias y a las recomendaciones del semestre europeo. Su colega, el comisario de Economía Paolo Gentiloni, reiteró esta idea de condicionalidad que acababa de mencionar el vicepresidente para subrayar que efectivamente «habrá una conexión entre las recomendaciones y el plan europeo de recuperación». El plan de recuperación se pretende conectar con el presupuesto europeo y su diseño ha de ser aprobado por los países miembros. Francia y Alemania han propuesto un fondo basado en 500.000 millones en inversiones no reembolsables , pero otros países insisten en que han de ser créditos y no donaciones. En este contexto, España debe adoptar «todas las medidas necesarias para abordar eficazmente la pandemia , s ostener la economía y apoyar la recuperación posterior» teniendo en cuenta que el periodo de confinamiento se prevé que cause de media un descenso del PIB del 9,4% este año en general, sabiendo que será incluso más acusado en las zonas como Baleares, Canarias y Andalucía, que son más dependientes del turismo. Por lo que se refiere al sistema sanitario, la Comisión cree que la pandemia ha puesto al descubierto «su vulnerabilidad» y por ello insiste en que han de afrontarse «medidas inmediatas» de refuerzo en infraestructuras, acopio de productos de importancia crítica y en la disposición de personal cualificado. «La pandemia ha revelado problemas estructurales, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias en la contratación y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud», con una importancia desigual según las regiones. También insiste en que a la luz de lo que ha sucedido con la epidemia, ha de estar garantizada la asistencia médica en las residencias de ancianos. Para todo este capítulo, la UE ha dejado abierto el uso de los fondos del MEDE (el llamado fondo de rescate) en forma de créditos a muy bajo interés, pero el Gobierno ha desdeñado por ahora su utilización. Más pobreza La UE también a aprobado ya un programa impulsado por la Comisión y bautizado como SURE para ayudar a los países a financiar los esquemas de protección del empleo como los ERTE, en la línea con lo que se cita en las recomendaciones, estas tampoco excluyen los sistemas de rentas públicas de inserción, aunque recomiendan que en lugar de poner el acento en la renta de los jubilados, como se ha hecho tradicionalmente, se preste más atención a los jóvenes. «Esta crisis aumentará probablemente los elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos» y por ello «el difícil contexto económico y social resultante de la pandemia requiere una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes». En cuanto a las medidas de ayuda a las empresas, la Comisión pide al Gobierno que aplique cuanto antes las medidas que ya ha aprobado. «Para evitar quiebras evitables , se han adoptado con urgencia algunas medidas para proporcionar liquidez a las empresas a través de préstamos y garantías, con el foco en las pymes y los sectores que se verán más afectados por la crisis, como el turismo. Estas medidas deben ser implementadas de manera forma y rápida». Noticias relacionadas Bruselas pide a España medidas contra el paro y reforzar el sistema sanitario

