El Eurogrupo pide a Sánchez un Plan Presupuestario realista antes de negociar sobre el déficit

En la reunión del Eurogrupo de este lunes se espera que los ministros de los gobiernos que se han constituido desde la última reunión aprovechen para explicar cuáles son sus prioridades. El Gobierno socialcomunista ha hecho saber que quiere pedir una reducción de los objetivos de déficit, pero fuentes bien informadas del Eurogrupo han advertido que el mecanismo sigue siendo igual para todos y que el Gobierno español está obligado a presentar primero su proyecto de presupuesto y esperar a que la Comisión le diga si este está de acuerdo o no con las reglas, antes de abogar por más flexibilidad.

Habitualmente, en todas la reuniones del Eurogrupo se reserva un tiempo para que los nuevos ministros tengan la ocasión de informar sobre sus planes y las intenciones del Gobierno que representan. Junto a Nadia Calviño , serán invitados a hacerlo sus colegas de Austria y Finlandia , que acaban de formar también nuevos gobiernos. En el caso de Austria, la novedosa coalición de populares y ecologistas ha designado al conservador Gernot Blümel como ministro de Finanzas. Y en Finlandia , el puesto de responsable económico lo ocupa el centrista Mika Lintilä . La diferencia con España es que los dos países están dentro de las líneas de cumplimiento de las reglas de la zona euro y mantienen sus calendarios presupuestarios al día. Desde junio de 2018, Calviño es ministra sin haber logrado aprobar un presupuesto y no ha ofrecido más que una colección de promesas a las continuas peticiones de Bruselas.

Vista esta primera reacción, la intención anunciada por el Gobierno de pedir a la Comisión Europea una rebaja en los objetivos de déficit no parece haber encontrado un camino directo. En medios del entorno de la nueva Comisión Europea se entienden las esperanzas de cierta flexibilidad, teniendo en cuenta que todos los países de la UE están otra vez en números negros, pero no ignoran que después de tres años sin presupuesto y en plena desaceleración la economía española no puede empezar a hacer experimentos. Además, los ingresos previstos por el Gobierno socialista no se están cumpliendo y el objetivo de déficit para 2019 no se va a lograr.

Tampoco jugará en favor de los argumentos del nuevo Gobierno que haya empezado a lanzar mensajes que no van a gustar a los técnicos que han de hacer el análisis de las perspectivas de la economía española. Los anuncios de que ahora el Gobierno quiere derogar la reforma laboral no pueden haber sido recibidos con tranquilidad. La Comisión ha elogiado mucho esa reforma y si le ha pedido algo a todos los sucesivos gobiernos es que había que « profundizar » en la liberalización del mercado de trabajo con fórmulas que contribuyan a la estabilidad del empleo. Lo que no vería con buenos ojos el Ejecutivo comunitario es la vuelta a los esquemas que se considera que han contribuido a mantener a España con un desempleo estructural muy por encima del que tiene resto de la UE.

La Comisión también espera que España reduzca la deuda pública que sigue siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad para la economía española, solo superada por la italiana. En el mismo sentido de lo que pidió recientemente el Banco de España , lo que dicen todas las recomendaciones comunitarias es que España debería rebajar la deuda, no aumentar el gasto.

Pero al Gobierno le quedaría una esperanza en la puerta que la propia presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen ha dejado claramente abierta: las inversiones que se dediquen a la transición ecológica en materia de energía, infraestructuras, mejora del aislamiento de las viviendas y otras acciones en esta misma dirección podrían no entrar en el cómputo del déficit.