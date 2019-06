El Eurogrupo cierra un principio de acuerdo para un Presupuesto común pero no aclara cómo se financiará

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo esta madrugada tras otra reunión maratoniana de quince horas, por el que se pone las bases del primer presupuesto de la Eurozona. Un instrumento destinado a reforzar las medidas contra futuras crisis.

The #Eurogroup agreed the budgetary instrument for the Euro Area will finance structural reforms and public investments through coherent packages that reflect priorities we identify together.