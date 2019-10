El Eurogrupo acuerda modular las aportaciones de los países al futuro presupuesto para la zona euro

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, han alcanzado en la madrugada de este jueves un acuerdo sobre el uso de los fondos y la gobernanza del futuro presupuesto para la zona de la moneda única. Lo que representa un paso más hacia su establecimiento, aunque siguen quedando flecos por cerrar.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha echado mano de la red social Twitter para anunciar el acuerdo pasada en la medianoche tras más de seis horas de negociación, pese a que se esperaba que las negociaciones, centradas en pactar su financiación se prolongase más horas. La redacción del texto del acuerdo todavía no ha finalizado, según fuentes europeas.

Habemus deal on the euro area budgetary instrument! Press conference at 8.30 am pic.twitter.com/nBy25YLJvK