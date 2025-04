Estos son los valores del Ibex más rentables en el mes de enero

El optimismo de los inversores arrastró al Ibex-35 a sumar más de un 1,60% en la primera quincena del año. Ese optimismo, sin embargo, se fue diluyendo esta semana ante el recrudecimiento de la tercera ola y la posibilidad de volver a confinamientos totales. Esta semana, tras el pesimismo mostrado por el Banco Central Europeo en torno al efecto que tendrá en la economía en el primer trimestre está terminando por desinflar al selectivo español, que vuelve a cotizar en negativo. No obstante, un selecto grupo de cotizadas está dejando una rentabilidad que nadie esperaba , llegando a sumar avances a doble dígito.

La que mejor rendimiento está presentando en enero es la farmacéutica Pharmamar , con una revalorización por encima del 21% en estas tres semanas. La compañía corrige de esta forma el desplome registrado en la recta final de 2020, en el que el fracaso de su fármaco Atlantis le llevó a perder un 47% desde los máximos de octubre. Pharmamar cerró el año en 71 euros por título , mientras que su cotización actual se eleva hasta los 85 euros. El crecimiento de la farmacéutica se sustenta en dos de sus medicamentos.

En primer lugar, el tratamiento contra el cáncer de pulmón Zepzelca , del que recientemente anunció que comenzará los ensayos directamente en fase III junto a su socio en Estados Unidos, Jazz Pharmaceutical. Tras el anuncio, las acciones de Pharmamar se dispararon un 7%. Por otro lado, la posible eficacia de su medicamento Aplidin contra el coronavirus , que incluso recibió el apoyo de Luis Enjuanes, director del departamento que lucha contra la Covid del Centro Nacional de Biotecnología. «No tengo dudas de que el éxito llegará en breve», reconoció el investigador. En la siguiente sesión, los títulos de Pharmamar se elevaron más de un 10%, lo que refleja la exposición de la compañía a los avances en sus medicinas.

Telefónica es otro de los valores que avanza a doble dígito, con una revalorización superior al 12% que se sustenta principalmente en el buen recibimiento de la venta de las torres de Telxius . «Los fondos provenientes serán clave para sostener una atractiva remuneración al accionista durante los próximos tres años», señala Iván San Félix , analista de Renta 4. Esta semana Telefónica celebró también una cumbre estratégica en Alemania , en la que reveló un acuerdo con los operadores Deutsche Telekom y Vodafone para construir 1.200 nuevos emplazamientos con cobertura 5G. «Mensaje positivo de la directiva, que les permitirá acelerar el despliegue compartiendo inversiones y unos objetivos financieros hasta 2022 relativamente atractivos», apunta San Félix.

Siguiendo la tendencia del año pasado, el sector renovable engloba a otros de los valores con mejor rendimiento en el año. Solaria , la gran protagonista del Ibex-35 en 2020 gracias a una revalorización superior al 247%, también cotiza a doble dígito con un incremento por encima del 10% en enero. Una subida que justifica que «la inversión ESG está atrayendo mucho dinero, demuestra el interés por este tipo de inversión», apunta Ignacio Cantos , director de inversiones de ATL Capital. Algo que se refleja en el aumento de participación del fondo de inversión Blackrock en la compañía.

«Antes de estos movimientos, la acción estaba correctamente valorada, al precio actual tiene multiplicadores insostenibles», explica Pedro Echeguren , analista de Bankinter. «La cuestión es si vale o no vale su precio. Tiene un PER de 150, casi de tecnológica», coincide Ignacio Cantos. «Si se mantiene en torno a los precios actuales veríamos una subida importante de ingresos y así el PER bajaría», valora.

Caso similar al de otra de las mejores cotizadas del sector renovable, Acciona , que hasta este viernes también avanzaba a doble dígito con un incremento del 10% gracias a las perspectivas del sector renovables. «Los resultados serán débiles, pero vemos crecimiento a largo plazo gracias al impulso de esta división», apunta Aránzazu Bueno , de Bankinter, y añade que sus acciones tienen potencial para crecer un 8% más.

«Está subiendo desde mediados de noviembre, es completamente exponencial y no es sostenible. En algún momento habrá que parar», sostiene por su parte Ignacio Cantos. Este viernes, la compañía ya mostró síntomas de agotamiento al cerrar en rojo y poner fin de esta forma al rally alcista que venía acumulando.

Bankinter, el mejor de la banca

Bankinter sorprendió con una revalorización del 12% en las primeras cuatro sesiones del año gracias al impulso generalizado de los mercados europeos por las autorizaciones en las principales vacunas. Tras registrar una corrección después de varias jornadas, e sta semana volvió a dispararse más de un 4% recuperando el crecimiento a doble dígito tras la presentación de sus resultados correspondientes al último tramo de 2020. Unas cuentas que fueron bien recibidas por el mercado. Bankinter ha provisionado 242 millones por la pandemia , un 37% más respecto al tercer trimestre del pasado ejercicio. «Superan las previsiones en las principales líneas de la cuenta de resultados. La pérdida de rentabilidad se ve compensada con el buen comportamiento de los volúmenes», apunta Nuria Álvarez, de Renta 4.