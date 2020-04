Estos son los productos que han subido de precio en los supermercados durante el estado de alarma Los incrementos se han producido de forma «moderada» y no afectan a todos los establecimientos, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado las primeras subidas generalizas de los precios de algunos artículos en los supermercados, aunque de forma «moderada» y no afectan a todos los establecimientos. En concreto, según el tercer control de precios llevado a cabo por la organización desde que comenzó el estado de alarma, se trata de las naranjas y las patatas, que se han encarecido en todos los supermercados por el fin de temporada y la finalización de las promociones. Otro de los productos que han registrado subidas, aunque no en todos los supermercados, han sido la leche y las latas de conservas, según desgrana la organizacion de consumidores.

La OCU también destaca que ha empeorado la presencia de productos en todos los supermercados del estudio por el efecto de la Semana Santa, «aunque no se detectan problemas de desabastecimiento» .Los productos que más faltan en los lineales son la harina, el papel higiénico, el jabón de manos y algunas legumbres. Por cadenas, han aumentado las ausencias en Dia y Carrefour. En el Corte Inglés ha aumentado mucho en algunas ciudades como Madrid, y en Mercadona el nivel de ausencias es bajo, según la OCU.

Respecto a los plazos de entrega durante la crisis del coronavirus, se mantienen los retrasos que oscilan entre el día siguiente o dos días en el mejor de los casos y la semana, dependiendo de la ciudad y la cadena.

Tal y como puso de manifesto en los trabajos anteriores, la OCU no descarta que en otro tipo de establecimientos o productos puedan producirse subidas de precios y por ello, pide a los consumidores que denuncien los incrementos que detecten tanto en comercios «online» como en tiendas a pie de calle. Para denunciar las posibles alzas, ha habilitado un buzón específico para ello: controlprecios@ocu.org. Desde la oganización OCU mantienen su compromiso de trasladar al Ministerio de Consumo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia este tipo de comportamientos.

Menos ofertas

Por otro lado, las promociones y ofertas 2x1 han disminuido en las estanterías de los supermercados, según diferentes fuentes consultadas Portavoces del sector de la distribución confirmaron a este periódico la semana pasada que hay menos rebajas, aunque todavía se pueden encontrar en los establecimientos físicos y en las páginas web de las cadenas. Así, estas fuentes interpretaron que las ofertas han disminuido porque los fabricantes ponen por delante garantizar el abastecimiento, simplificar las operaciones en las tiendas y a la vez, los consumidores no buscan ahora ofertas, sino que priorizan comprar lo que necesitan y pasar el menor tiempo posible en la tienda física.

Preguntada por este tendencia, la directora general de Nielsen Iberia, Patricia Daimiel, puso el acento en la pérdida de interés por parte del consumidor. «Las ofertas y promociones no están desapareciendo de la gran distribución, aunque es cierto que se han reducido desde la semana 12, la primera completa de confinamiento, sobre todo los folletos al desaparecer el buzoneo. Lo que ocurre simplemente es que el consumidor no está en modo 'buscar ofertas'. Es una tendencia lógica porque ahora va a la tienda y quiere abastecerse, busca lo que necesita», argumentó Daimiel.

En Estados Unidos está ocurriendo algo parecido con las promociones. Según analistas del banco de inversión JPMorgan citados por el portal Marketwatch, fabricantes de alimentación como Mondelez International o Kellogg se están planteando no rebajar sus productos en los supermercados para evitar aglomeraciones y a la vez, garantizar el «stock» de artículos de primera necesidad. Asimismo, los expertos del banco de inversión inciden en que los fabricantes ahora no necesitan las ofertas para aumentar la facturación. «En una situación normal, la reducción de descuentos -es decir, precios más altos, conllevaría a menores volúmenes de venta, pero ahora no estamos en tiempos normales», señaló el mecionado analista de JPMorgan. «Pensamos que la elasticidad será mínima siempre que el sector del gran consumo se siga beneficiando del Covid-19 en este grado», añadió.