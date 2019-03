Estos son los modelos de robots de cocina que plantan cara al Thermomix

T. S. V. MADRID Actualizado: 14/03/2019 02:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La multinacional alemana Vorwek presentó este martes en España su nuevo modelo de Thermomix -el TM6- tan solo cuatro años y medio después de lanzar su última máquina. Las innovaciones tecnológicas que evolucionan cada vez más rápido, las demandas de los consumidores, pero también la proliferación de robots de cocina que le hacen competencia, han acelerado el ciclo de desarrollo en esta ocasión. A la hora de elegir qué máquina comprar desde la organización de consumidores OCU aconsejan determinar en primer lugar si queremos que incorpore o no la función cocción. El siguiente paso debería ir encaminado a analizar la capacidad del vaso, si incuye una báscula integrada y si dispone de conexión a internet. Desde la OCU recalcan las ventajas que se derivan del uso estos pequeños electrodomésticos ya que permiten ahorrar tiempo y esfuerzo al preparar recetas más elaborados y triturar, batir o amasar con una misma máquina.

En el laboratorio de la OCU han puesto a trabajar varios de estos modelos -no han probado el de LIDL, entre otros- y los resultados han arrojado que «tanto el cocinado, la rapidez de la preparación, la textura del plato como el sabor son buenos o incluso excelentes en el caso de Thermomix, Taurus My cook Touch y Kenwood Cooking Chef Major», tal y como se extrae de uno de los informes publicados en la revista OCU Compra Maestra de febrero de este año. En el informe de la OCU concluyen además que hay dos modelos que ya pisan los talones a la opción más valorada de su clasificación de robots de cocina con función cocción: el Thermomix TM5 (76 puntos). Las dos máquinas que le plantan cara al electrodoméstico más famoso de Vorwek son Taurus My Cook Touch (75 puntos) y Kenwood Cooking Chef Major (74 puntos). En función de la variable calidad y precio, en la organización de consumidores eligen como «compra maestra» el Moulinex Cuisine Companion HF800A10 con 648 euros de precio medio y una tapa del vaso transparente que permite ver el estado de los alimentos mientras se prepara la receta.

Además, para facilitar la futura elección de compra, realizamos un repaso de las características técnicas y precios de algunos de los robots de cocina (con función de cocción) que se pueden encontrar hoy en día en el mercado:

TM6 de Thermomix. Su comercialización está prevista para finales de mayo a un precio de 1.259 euros. Mantiene un diseño exterior muy parecido al anterior modelo TM5, pero incorpora nuevas funciones (cocción lenta, hervidor, fermentación, cocina al vacío, triturado, prelavado y altas temperaturas), accesorios renovados y wifi integrado. El vaso conserva la misma capacidad (2,2 litros), pero está fabricado con materiales que soportan mejor las altas temperaturas, según la información aportada por Vorwek.

Monsieur Cousine Connect de Lidl. El robot de cocina que fabrica SilverCrest para Lidl causa furor en nuestro país. Las 25.000 unidades que los supermercados alemanes sacaron por última vez a la venta en diciembre se agotaron en solo una jornada. El producto triunfa entre los consumidores por su precio -359 euros- y sus características ya que incorpora wifi, diez funciones de cocinado, un recipiente con tres litros de capacidad y 160 recetas preinstaladas.

Moulinex Cuisine Companion HF800A10. Con un vaso transparente de una capacidad de 2,5 litros cuesta de 611 a 685 euros. Entre sus características destacan sus seis programas automáticos y un total de cinco accesorios.

Taurus My Cook Touch. Cuesta de 1.098 a 1.329 euros en función del establecimiento y cuenta con un vaso de 2 litros de capacidad. Tiene wifi integrado, una pantalla táctil de siete pulgadas y cocina por inducción hasta a 140 grados.

Kenwood Cooking Chef Major. Este robot de cocina tiene ocho velocidades de mezcla y un recipiente con capacidad de hasta tres litros. También incorpora un bol que permite cocinar mediante tecnología de inducción. Se puede encontrar en el mercado de primera mano en un rango de precios que van de los 996 a los 1.038 euros.

Mambo de Cecotec. Esta máquina incorpora 11 dispositivos de cocina y 23 funciones entre las que se encuentran técnicas de última tendencia como la cocina al vapor, la fermentación o la cocina con precisión grado a grado. Esta máquina está disponible en la página web de la compañía por un precio rebajado de 199 euros.