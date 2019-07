Estos son los cinco mitos más frecuentes sobre las reclamaciones bancarias Los clientes de los bancos tienen derecho a iniciar el procedimiento primero ante la propia entidad y, posteriormente, ante el Banco de España, aunque también pueden optar por la vía judicial

Los usuarios de las entidades bancarias que consideren que han sufrido un perjuicio económico tienen derecho a poner una reclamación gracias a la que pueden conseguir que el banco les resarza por el quebranto monetario ocasionado. De hecho, el año pasado, la banca de nuestro país devolvió un total de 2,6 millones de euros a los clientes que optaron por llevar a cabo el procedimiento de reclamación ante la propia entidad y, en fases posteriores, ante el Banco de España.

Para que el proceso se haga con garantías es importante que los reclamantes estén bien informados, pues son muchas las falsas creencias que rodean a las reclamaciones bancarias. La compañía online de servicios legales reclamador.es ha hecho una recopilación de los mitos sobre reclamaciones bancarias más frecuentes y que, de tanto repetirse, han terminado por aceptarse como verdaderos.

1. Reclamar ante el Banco de España es obligatorio antes de iniciar la vía judicial

De forma extrajudicial, el primer paso que deben realizar quienes quieran reclamar es presentar un escrito ante los servicios, departamentos o defensores del cliente de su entidad. La legislación española establece unos plazos para obtener respuesta que, una vez superados, permiten al usuario acudir al Banco de España.

El reclamante puede recurrir al supervisor nacional en el caso de que no haya recibido contestación por parte de la entidad en un plazo de 15 días hábiles si la reclamación es sobre un servicio de pago y el reclamante es un consumidor, un autónomo o una microempresa; de un mes para servicios que no son de pago si el reclamante es un consumidor residente en la Unión Europea; y de dos meses para aquellas reclamaciones que no son sobre servicios de pago siempre y cuando el reclamante sea un consumidor no residente en la Unión Europea o no consumidor.

Las resoluciones del Banco de España no son vinculantes para los bancos ni se pueden recurrir

Ahora bien, si el cliente prefiere optar por la vía judicial, debe saber que reclamar al Banco de España no es obligatorio para presentar una demanda judicial. Además, las resoluciones de este organismo no son vinculantes para los bancos, ni tampoco recurribles –de hecho, en 2018 las entidades se negaron a resarcir al cliente en los 1.383 expedientes, a pesar del informe favorable al cliente del Banco de España–.

Desde reclamador.es aconsejan reclamar extrajudicialmente al banco y si este no responde o la respuesta no es satisfactoria, iniciar directamente la vía judicial.

2. Es mejor aceptar la oferta del banco sobre IRPH que esperar a la sentencia de Europa

Salvo que la entidad bancaria ofrezca no solo el cambio de índice al Euríbor más un diferencial proporcionado, sino también devolver lo pagado de más, reclamador.es defiende que es mejor reclamar al banco y esperar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), que se espera para diciembre de 2019 o los primeros meses del próximo año.

3. Con las sentencias del Supremo ya no se pueden reclamar los gastos de formalización de las hipotecas

Hay conceptos de los gastos de formalización de la hipoteca que se pueden seguir reclamando: tasación, Registro de la Propiedad, notaría y gestoría. Además, están pendientes de resolver varias cuestiones prejudiciales, una de ellas a solicitud de reclamador.es, en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá si la devolución ha de ser de la totalidad de las cantidades pagadas o sólo conforme al Tribunal Supremo.

4. Canceladas las hipotecas, es imposible reclamar

La acción para reclamar no prescribe, pues las cláusulas por las que se han impuesto el suelo, los gastos, o intereses de demora abusivos, son nulas de pleno derecho, lo que significa que se puede demandar en cualquier momento, estando o no el préstamo vigente.

5. La reclamación supone un coste más elevado que la cantidad que podría recuperar el consumidor

Esto no tiene por qué ser siempre así. Por ejemplo, reclamador.es únicamente cobra en el momento que los clientes consiguen su sentencia favorable, sin tener que adelantar ningún coste del procedimiento, lo que permite a los afectados por cláusulas bancarias abusivas iniciar cualquier reclamación sabiendo que únicamente tendrá que pagar a sus abogados si recibe su indemnización.