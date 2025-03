«Este verano alcanzaremos solo el 50% del volumen turístico en el sur de Europa»

«Si la pregunta es si el coronavirus cambiará el turismo de forma sustancial, la respuesta es no» aseguraba ayer el presidente de TUI, Friedrich Joussen, a un grupo de corresponsales extranjeros en Berlín. El hombre que está al frente del mayor turoperador del mundo ... es optimista sobre el futuro. Recordó que «hemos pasado tres meses sin actividad, hace solo dos semanas no se podía viajar y ya a medio plazo vemos el 80% reservado en algunos destinos turísticos».

Asegura que «esta temporada de verano, el volumen estará solo en torno al 50%, pero que la temporada de invierno es esperanzadora, el próximo verano será normal y en dos años estaremos completamente recuperados», pronosticó, señalando que «ahora lo importante es que entre capital para evitar que desaparezca la estructura y la red de agencias de viajes».

« Mallorca y Creta volverán a ser este verano como hace veinte años, más tranquilas y más exclusivas », sugirió sobre dos destinos avanzadilla que estarán activos ya el 15 de junio y confirmando el proyecto piloto que este mes se llevará al menos a los primeros 6.000 turistas alemanes a Baleares.

« Canarias es también un destino importante para los alemanes , pero empezar allí resulta algo más problemático y no estaremos listos hasta, ojalá, mitad de julio. Pero en Baleares estarán funcionando enseguida nuestros hoteles Riu y Robinson, gracias al trabajo con Armengol, muy proactivo, así como su ministra de Turismo, cuyo papel ha sido muy constructivo en las negociaciones», agradeció el jefe de TUI, «ahí veremos cómo funciona el concepto de higiene».

Joussen sonrió cuando se le preguntaba por la campaña del presidente de Baviera, Markus Söder, que retrasó cuanto pudo la reapertura de las fronteras alemanas hacia el sur de Europa para ganar turistas en su región. «Es natural que se sienta muy orgulloso de Baviera, pero sus comentarios no responden a la realidad. Solo nosotros llevamos a España cuatro millones de alemanes cada verano, que en conjunto ascienden a 13 millones. Es evidente que Baviera no podría absorber siquiera una parte…». «Para nosotros es esencial poder decirle a los clientes cuándo podrán volver a viajar, para que hagan sus reservas con garantías», insistió, lamentando tanto los retrasos en las reaperturas de fronteras como las tardías cuarentenas. « Debe ser seguro, por supuesto, pero la rapidez también es importante . La decisión de poner a los hoteles en cuarentena no me parece especialmente inteligente».

Después de perder 740 millones de euros en el primer trimestre, TUI sobrellevará esta crisis gracias a un crédito estatal de 1.800 millones y una reestructuración que incluye el recorte de 8.000 empleos «y unos 900 empleos a tiempo completo en Tuifly». «Había cambios y tendencias en marcha que se han acelerado, como la rápida digitalización. Sectores de los que hasta hace poco hablábamos con representantes, hoy solo trabajamos con una “ app ”», anotó el directivo a la cabeza de 400 hoteles y complejos turísticos, 150 aviones, 18 cruceros y 1.600 agencias de viajes.