¿Por qué este año no es festivo nacional el Día del Padre? Solo seis regiones tienen declarado ese día como no lectivo

Como cada 19 de marzo, en España se celebra el Día del Padre, una tradición que sin embargo el calendario laboral no recoge como festivo nacional «no sustituible». Por tanto, hay varias regiones que durante ese día no es festivo. En concreto, solo 6 de las 17 comunidades autónomas que tiene nuestro país tienen marcado el 19 de marzo como no lectivo. Estas son Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña, según tienen indicado en el calendario laboral de este año.

El calendario laboral de este recoge un total de 12 días festivos, de los cuales 8 se celebran de manera conjunta en España. En concreto, los 8 festivos nacionales «no sustituibles» por las comunidades autónomas son: 1 de enero (martes), 19 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (miércoles), 15 de agosto (jueves), 12 de octubre (sábado), 1 de noviembre (viernes), 6 de diciembre (viernes) y 25 de diciembre (miércoles).

Así pues, el 19 de marzo no es festivo nacional «no sustituible», por lo que si las regiones lo quieren declarar como no lectivo deberían sustituirlo por otro día. Esto por ejemplo es lo que pasa en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que han decidido declarar como lectivo el día del Jueves Santo (18 de abril) y que el Día del Padre sea festivo.

Por su parte, en Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco han decidido trasladar este año el día de la Inmaculada. Como el 8 de diciembre es este año domingo, el festivo se traslada al día siguiente, lunes 9 de diciembre. Por esta razón, ese día se ha declarado como festivo «sustituible». Otros días