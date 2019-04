Estatuas de sal tras el 28-A

José Ramçon Iturriaga Actualizado: 29/04/2019 03:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Del resultado de ayer hay mucha gente con más criterio para interpretar las consecuencias desde el punto de vista político. Desde lo que a mí me toca, los mercados, es ninguno. Y por eso escribo estas pocas líneas sin saber cuál ha sido el resultado de las elecciones. Vuelvo a insistir: el margen de actuación de los gobiernos dentro de la Unión Europea, y sobre todo en la Unión Monetaria, es prácticamente nulo, por lo que no se puede extrapolar nada a los mercados. El ruido, como no puede ser de otra manera, es elevado, pero si conseguimos superar nuestras filias y fobias y convencernos de que el margen de actuación de los Gobiernos en política económica es nulo, tomaremos