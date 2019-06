Estados Unidos investiga a Deutsche Bank, el banco de los Trump, y otras cuatro noticias económicas

1. Fomento aprueba el plan de Iberia para sortear el Brexit. El plan presentado por IAG (propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level) para esquivar el Brexit ha sido aprobado por la Aviación Civil española, dependiente del Ministerio de Fomento, y se dirige ya a Bruselas. Así lo ha confirmado Antonio Vázquez, presidente del grupo en la junta de accionistas celebrada este jueves.

2. Estados Unidos investiga a Deutsche Bank por un posible lavado de dinero. La principal entidad alemana Deutsche Bank estaría siendo investigada en Estados Unidos por un posible blanqueo de dinero, según ha publicado este jueves «The New York Times» dentro de las pesquisas desarrolladas alrededor de la administración estadounidense.

3. Adidas pierde la exclusividad de su logotipo de las tres barras paralelas. La multinacional alemana Adidasha recibido un duro golpe, simbólico, pero de alcance, al perder la exclusividad del uso de su logotipo en Europa. Ese golpe lo ha asestado el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que ha sentenciado que el famoso logo de tres barras paralelas con el que la compañía se distingue en el mundo entero «no es lo suficientemente distintivo» y por lo tanto puede ser utilizado también por otras marcas.

4. De Guindos: «Los bajos tipos no son la causa de la baja rentabilidad de la banca europea». El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha dicho que no cree que esta política monetaria sea la causa principal de la baja rentabilidad de la banca europea «porque, de alguna forma, no se ha visto afectada por estos bajos tipos de interés». Un pensamiento distinto tiene José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), quien cree en el mismo foro que « el bajo nivel en que el BCE ha situado los tipos de interés afecta gravemente a la generación de resultados de la banca y, con ella, la posibilidad de incrementar sus ratios de solvencia».

5.Si aceptas el borrador de la declaración de la Renta sin revisar puedes perder 300 euros. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, así como el Colegio de Madrid, ha lanzado varias comunicaciones desde el inicio de la campaña de la Renta para advertir a los contribuyentes de los riesgos que s upone aceptar el borrador de la Agencia Tributaria sin revisarlo. Según las estimaciones del Consejo, los ciudadanos pueden perder una media de 300 euros al dar cómo válido un borrador que contenga información desactualizada, insuficiente o incluso errónea.