Entrevista a Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) «Está en marcha una campaña hostil contra Madrid» «Se acusa a Madrid de hacer «dumping» fiscal a otras regiones, pero estas se financian en gran parte con sus aportaciones», asegura en esta entrevista el presidente de los empresarios madrileños

Garrido habla con la contundencia de un hombre de empresa acostumbrado a enfrentarse a los avatares de la política. Sabe de lo que dice porque ha pasado por ambos mundos. En 1985 fundó Viajes ECO, compañía especializada en viajes para empresas, y también ha formado parte del Gobierno regional, donde ha sido viceconsejero de Empleo, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II. En su ADN está Madrid y, por ello, se rebela cuando desde el Gobierno o desde la patronal catalana se aboga por acabar con la libertad fiscal que tiene esta región.

Madrid está en la diana del Gobierno y desde Cataluña se busca una armonización fiscal.

-En virtud de las transferencias las comunidades autónomas son responsables de sus ingresos y de sus gastos. Pueden optar por unas fórmulas u otras y Madrid optó por reducir impuestos, por aplicar una lógica económica que ya se ha aplicado en otras partes del mundo, según la cual si bajas la presión fiscal dejas más dinero en manos de familias y empresas y provocas que haya más consumo, más capacidad económica y mayor inversión. Esto se traduce en más actividad y empleo y, por lo tanto, menos gasto en prestaciones y más recaudación. Pero la presión fiscal no es un factor único para el despegue de Madrid, también se ha producido una liberalización de la economía, que se refleja en sectores como el comercial, donde Madrid es líder en España, también ha sido acertada la política de inversión en infraestructuras.

El conjunto de políticas ha permitido una mejor financiación de los servicios públicos. Madrid cuenta con los mejores servicios públicos en España. Tiene siete de los diez mejores hospitales de España, la mejor red de transporte público y educación. Cuenta con los mejores colegios y, sobre todo, universidades.

¿Hace «dumping» fiscal Madrid al resto de regiones?

-Tenemos la impresión de que detrás de esta campaña hay motivos ideológicos. El problema está en que cuando empieza a notarse cierto cansancio en el crecimiento en España se está viendo dónde se sigue creando empleo con más intensidad y dónde está agotado. Y en Madrid se crece más y se genera más empleo y, por tanto, se aguantan más los periodos de ralentización de la economía. Y ante esa evidencia lo lógico es que el resto de comunidades imitaran las políticas de Madrid, pero nos hemos encontrado con que se ha creado una campaña hostil acusando a la región de hacer «dumping» fiscal y de ser insolidaria, cuando es la que más aporta al fondo de solidaridad; el resto de regiones se financian en gran parte por las aportaciones de Madrid.

Dice el Gobierno que la prima de la capitalidad es lo que está permitiendo a Madrid rebajas fiscales imposibles para otras regiones.

-El hecho de que Madrid cuente con más sedes y sea receptor de más inversiones extrajeras no es la causa, es la consecuencia. Gracias a las políticas fiscal, de infraestructuras, a la estabilidad y la seguridad jurídica las empresas están más cómodas en Madrid, donde tienen un ambiente de más libertad económica. Argumentar que puede hacer esto por efecto capitalidad es una falacia, tal y como publicó ABC. En los años 80 y 90 con gobiernos socialistas Madrid creció durante muchos ejercicios por debajo de la media.

Si se armonizara la fiscalidad, como quiere Sánchez y pide Fomento, sería la primera transferencia de competencias que se revertiría.

-En España llevamos 40 años transfiriendo competencias de todo tipo a las regiones y resulta que pretenden suprimir una de ellas, que es la autonomía fiscal. Resulta que Madrid ha hecho una buena gestión de esa competencia y se ha beneficiado por ello. ¿Estamos pidiendo que la primera competencia que se revierta sea esta? Y, además, resulta que ahora están pidiendo que se elimine en comunidades donde se han transferido más competencias.

Sus colegas de Cataluña reclaman una armonización fiscal en España, pero las casi 6.000 empresas que han abandonado la comunidad lo han hecho por el «procés».

-Cuando una empresa toma la decisión de en qué lugar ejerce su actividad se fija en muchos factores, en recursos humanos, en costes de los oficinas, en los impuestos... Pero también se fijan en la estabilidad, en no vivir en continuo conflicto, y en la seguridad jurídica. Es evidente que las empresas que se fueron de Cataluña en los periodos más álgidos del «procés» buscaban un futuro tranquilo, sin sobresaltos y sin posibilidades de ruptura de una parte del territorio. Madrid es una región abierta, que recibe bien a todos, pero que no busca quitarle empresas a los demás. Lo que queremos es que nos dejen trabajar en paz a los madrileños y que no intenten impedir o dificultar que las empresa españolas crezcan y progresen.

Corresponsabilidad fiscal

Se habla mucho de corresponsabilidad fiscal pero poco de gastos.

Es otro factor importante al que prestamos poca atención. Cuando tenemos la deuda que tenemos todos, también Madrid, aunque mucho menos que otras regiones, deberíamos plantearnos la eficiencia del gasto, saber qué inversiones son productivas y, por tanto, detectar cuál es gasto superfluo, que hay mucho, sobre todo en algunas regiones, que por razones identitarias, se han dilapidado recursos que al final los tienen que cubrir con nuevos ingresos. Tan importante es gestionar bien los ingresos y buscar las políticas fiscales más adecuadas para garantizar la financiación del gasto público, como analizar de forma rigurosa los gastos y que los administradores públicos respondan por ello.

El mensaje que se manda a la sociedad...

Estamos pidiendo a empresas y familias un esfuerzo y al final parece que no pasa nada porque el Gobierno aumente el numero de altos cargos o la contratación directa por cargos de confianza. Sobre el gasto hay que hablar porque incrementa la deuda, de lo que se habla muy poco en los debates electorales. Estamos endeudándonos para que nuestra generación tenga más bienestar en detrimento de lo que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos.

Cataluña es la región con más impuestos de España, pero está también entre las que más gasta.

Existen injusticias evidentes entre los ciudadanos de una parte de España porque tienen que soportar más gasto público que otros. No es el caso de Madrid, porque es el territorio de España que más aporta, pero también tenemos que reclamar que hay justicia fiscal y todos los territorios contribuyan en la parte que les correspondan a la sostenibilidad del Estado. Queremos que lo que sea bueno para nosotros lo sea para los demás. Por ello pedimos a los empresarios de toda España que reclamen a sus administraciones autonómicas que sigan el ejemplo de Madrid. Les irá mejor a ellos y al resto de España.