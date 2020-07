El BCE, esperando a Godot Es posible que haga algún ajuste técnico al tiering, lo que aliviará parte de la tensión de los tipos negativos en los bancos, pero poco más podrá hacer Lagarde que animar a los líderes políticos europeos a acordar el Fondo de Recuperación

Como esperando a Godot, Mario Draghi llamó una y otra vez a los gobiernos del euro a una acción decidida y conjunta que traspasase la dinámica de los rescates durante la última crisis, de la que todavía no habíamos terminado de recuperarnos cuando llegó la pandemia. Y seguimos esperando. Es muy posible que, a pesar de los «frugales», Christine Lagarde tenga más suerte en la espera, pero por ahora no puede hacer otra cosa que esperar. La reunión del Consejo de Gobierno del BCE de este jueves consistirá básicamente en eso. Ya aumentó las compras de activos en junio y la recuperación económica europea parece fuerte por ahora.

Es posible que haga algún ajuste técnico al tiering, lo que aliviará parte de la tensión de los tipos negativos en los bancos, pero poco más podrá hacer Lagarde que animar a los líderes políticos europeos a acordar el Fondo de Recuperación de la UE de inmediato, en la cumbre de emergencia que se celebrará a partir del viernes. Con el dinero del Fondo de Recuperación que se desembolsará gradualmente durante un período de varios años, el BCE puede tener que volver actuar más adelante este año, quizá con una nueva expansión del QE en septiembre o diciembre, pero hoy no es el día. Ahora es la hora del Consejo Europeo.

Cuanto más haga el Consejo Europeo, menos tendrá que hacer el BCE, que hasta ahora ha decidido comprar deuda de emergencia frente a la pandemia por valor de 1,35 billones, al menos hasta finales de junio de 2021 Lagarde, dijo la semana pasada en una entrevista con «Financial Times» que la entidad monetaria ha aprobado muchas medidas, que han sido efectivas y eficientes, por lo que dejaba entrever que quiere esperar y observar hasta ver su efecto. También en las últimas semanas, algunos miembros del Consejo del BCE han mencionado la posibilidad de que no se disponga de la totalidad del programa de emergencia.

«El BCE puede estar satisfecho con los resultados de su política a gran escala, implementada desde marzo, y con la fuerte mejora en las condiciones financieras», dice Franck Dixmier, director de Inversiones de Global Renta Fija Allianz Global Investors. Se basa en que la recuperación, impulsada por el consumo, ha sido más fuerte de lo esperado.

El Índice del Gerente de Compras (PMI) para la industria manufacturera en la zona euro se situó en el 47,4% en junio, frente al 39,4% en mayo, mientras que el Índice de Servicios alcanzó el 48,3%, comparado con el 30.5% en mayo. La tasa de crecimiento interanual del agregado monetario amplio M3 fue del 8,9% interanual, en comparación con el 8,2% de abril, confirmando la efectividad de la concesión de créditos y la fluidez en la transmisión de la política monetaria. Aun así los mercados esperan que el BCE mantenga su discurso de alarma, su vigilancia y su voluntad de seguir interviniendo, si es necesario. Por eso Dixmier dice que «no esperamos que se anuncien nuevas medidas en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del 16 de julio, pero el banco debería reafirmar la postura acomodaticia que ha tomado hasta ahora en respuesta a la pandemia del coronavirus».

La expectación de los mercados se guarda para la reunión de jefes de gobierno, que por primera vez podrían decidir una emisión conjunta de deuda europea, operación que llevaría a cabo la Comisión y que abriría un campo de mercado inédito hasta ahora. Una novedad de ese calibro podría contrarrestar la incertidumbre en torno al desarrollo de la pandemia, en la zona del euro y en todo el mundo, lo que a su vez genera dudas sobre las perspectivas de crecimiento y sobre la economía global en general. Además, los índices de inflación y las perspectivas de inflación siguen siendo extremadamente bajos. La tasa de inflación anual en la zona euro (IPC) se ubica en 0,3%, el IPC subyacente en 0,8% y las expectativas de inflación permanecen en niveles históricamente bajos con un indicador de intercambio a 5 años en 1,10% en junio, unos datos que hablan de una actividad frágil y poco prometedora.

«Anticipamos una extensión del Programa de Compra de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP) en otoño para satisfacer las considerables necesidades financieras de los gobiernos en 2021, que debería alcanzar los 1,1 billones de euros dentro de la zona euro en 2021», prevé Dixmier, «y el PEPP, ya extendido en la reunión anterior el 4 de junio, debería extenderse hasta 2022». Pero coincide con otros analistas en que los tipos a corto plazo están bien anclados en puntos muy bajos, y la curva de rendimiento permanecerá bajo la influencia del BCE durante mucho tiempo.

«Dado que las últimas cifras del banco central muestran que, en efecto, ha reducido su volumen de compras en las últimas semanas, no nos sorprendería escuchar muchas preguntas sobre la solidez de su compromiso», dice por su parte Giles Moëc, economista jefe de AXA IM, «creemos que debería ser relativamente sencillo para Lagarde explicar que la reducción de las compras es una mera adaptación a mejores condiciones de mercado, pero que no hay una nueva preferencia de restricción por parte del banco central y la fórmula de «apoyo fiscal federal» por parte del Consejo europeo aligeraría la carga del BCE, por lo que Lagarde no querrá que se sientan demasiado cómodos los gobiernos del euro y cuidará mucho sus palabras».