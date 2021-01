A la espera de la llegada de los «cíclopes del mar» El desarrollo alcanzado por la tecnología eólica flotante es una oportunidad para que España lidere las renovables marinas

«Es la hora de España». Al director de la Plataforma Oceánica de Canarias, José Joaquín Hernández, no lo cabe ningunda duda de que nuestro país no puede esperar ni un minuto más para desarrollar y explotar el enorme potencial que poseemos en energía eólica marina. Pero no solo él, esa opinión es unánime entre todos los expertos en la economía azul consultados por ABC. «Tenemos mucha potencia en aguas profundas. Y ya se ha desarrollado la tecnología necesaria para la explotación de esa energía», afirma Hernández.

Hasta ahora los aerogeneradores más comunes que aprovechan los vientos marinos son fijos, anclados a fondos marinos de hasta 60 metros de profundidad. Más allá eran inviables. Están alejados de la costa, de las rutas de tráfico marino, de las instalaciones estratégicas navales y de los espacios de interés ecológico. Pero el fondo marino de nuestro litoral es mucho más profundo, lo que ha impedido que se puedan fijar este tipo de plataformas.

Sin embargo, el sector eólico marino flotante ha experimentado un desarrollo revolucionario en los últimos años. Se pueden instalar estos molinos de viento a mayor profundidad. Abriendo así una gran oportunidad para nuestros mares. «La eólica flotante permite colocar dispositivos más grandes, de más de 10 megavatios con tamaños de hasta 250 metros de diámetro. Son como cíclopes. Al aumentar el tamaño, son más rentables», explica Hernández. Además, podrían generar más energía ya que el 80% del viento marino se encuentra en esas zonas profundas. Las lugares más favorables para ello se localizan en Galicia, Canarias, el Golfo de Cádiz y zonas de Gerona.

Hay otro handicap que hace que el sector eólico marino sea uno de los que más potencial tiene en la economía azul: Europa quiere descarbonizarse de aquí a 2050. Para esa fecha el objetivo es que el 35% de su electricidad provenga de fuentes marinas renovables. «Realizará una inversión de unos 700.000 millones de euros en energía eólica marina», afirma Hernández.

España reúne todas las condiciones para ser líder en este ámbito de la economía azul. «Tenemos la industria pesada, la ingeniería, los astilleros, el litoral», defiende Hernández. Y de las 27 compañías del mundo que compiten en tecnología eólica flotante, siete son españolas. «Necesitan ensayar sus dispositivos para demostrar la viabilidad económica y comercial. Si no les permitimos ensayar en nuestro país se irán a otros entornos. Y cada megavatio que se genera en estas plataformas offshore flotantes induce una actividad directa e indirecta de unos diez millones de euros», cuenta Hernández.

Se necesita inversión, construir la infraestructura para llevar esa energía a la red eléctrica, bancos de ensayo, «saber qué zonas son aptas y dónde se puede instalar los dispositivos. Necesitamos procesos administrativos más ágiles y eficaces. Si no tardaremos años en conseguir implantar los proyectos», se queja Hernández.

Con vientos pero sin molinos marinos

Por ahora, en España no hay molinos de viento flotantes en nuestros mares. Sí hay ensayos en Escocia, Noruega, Portugal, Francia... La empresa pública Bimep, dependiente del Gobierno Vasco, tiene previsto construir una plataforma flotante con un aerogenerador marino frente a la costa de Vizcaya que dará energía para al consumo de cerca de 2.000 hogares. En Gran Canaria, se instaló en 2018 el primer y único aerogenerador marino fijo del país. También como prueba piloto.