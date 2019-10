Los españoles desperdician casi 200 millones de huevos al año La principal razón para este desperdicio es la expiración de la fecha de consumo preferente

Los españoles desperdician casi 200 millones de huevos al año, lo que supone un despilfarro de 22,6 millones de euros, según la plataforma 'Too Good To Go'. La plataforma, con motivo del día mundial del huevo, indica que la principal razón para este desperdicio es la expiración de la fecha de consumo preferente. Estas cifras suponen que cada familia estarían tirando diez huevos a la basura por hogar al año.

El director de 'Too Good To Go', Oriol Reull, ha recordado que la fecha de consumo preferente indica que el producto ha perdido algunas de sus propiedades, pero se puede seguir consumiendo ya que "no supone riesgo para la salud".

Por todo esto, la plataforma ha lanzado la campaña #HuevoChallenge, que consiste en un test del huevo, introduciéndolo en un recipiente con agua fría para saber si ha expirado su fecha y si está en condiciones o no para ser consumido. Si el huevo se hunde hasta el fondo del recipiente, significa que está "en perfecto estado".

"Antes de tirar un huevo que se haya pasado de fecha sería conveniente hacer esta simple prueba porque probablemente evitaremos tirar huevos que estén en buen estado", ha concluido Reull.