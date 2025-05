«España vive un ERE silencioso que se lleva a 500 autónomos al día», denuncia Lorenzo Amor

La gestión de la pandemia sigue devorando empresas en España. El tejido empresarial se desangra y clama por ayudas para aguantar el tirón. En un año se han perdido 100.000 negocios, muchas pequeñas empresas y autónomos han bajado la persiana y la prórroga del ... estado de alarma no mejorará las cosas, irán a peor. El presidente de ATA asegura que no se puede esperar a la vacuna para salvar negocios, que aumentar los impuestos es aniquilar autónomos y que sin un plan económico que frene los efectos devastadores del Covid-19 vendrá una catástrofe para el empleo.

—¿Esta segunda ola del coronavirus qué impacto tendrá en el tejido productivo?

—La vacuna va a salvar vidas, pero no podemos esperar que llegue esa vacuna para salvar autónomos, empresas y empleo. Antes de marzo no la tendremos, y si antes no se articulan medidas reales y efectivas y no se pone en marcha un plan de contingencia para salvar empresas y empleo la segunda ola se va a llevar por delante de aquí a marzo un millón de puestos de trabajo, 300.000 autónomos y 700.000 ocupados por cuenta ajena.

—Describe una catástrofe para el empleo.

—Seis meses de estado de alarma, limitando derechos fundamentales, es más propio de una dictadura que de una democracia consolidada, pero pretender un estado de alarma de seis meses limitando actividad y derechos sin medidas económicas complementarias y reformas estructurales puede suponer una catástrofe para el empleo, para la actividad económica y para los autónomos. Por eso es fundamental actuar sobre los mecanismos que ya están puestos en marcha, los ERTE y los ceses de actividad, que decaerán el 31 de enero. Hay que dar tranquilidad a las empresas, sabiendo que no habrá ni Navidad ni Semana Santa; es necesario generar certidumbre en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo porque, además, tenemos a la vuelta de la esquina el mes de abril, cuando habrá que devolver los créditos ICO y la mitad de los autónomos y de las pymes no tiene capacidad para empezar a devolverlos.

—Ustedes también han pedido medidas que reactiven el consumo.

—No entiendo que en estos momentos no se hayan puesto en marcha medidas alternativas que fomenten la actividad y el consumo. Por ejemplo, que se impulse una deducción fiscal para las familias de hasta 3.000 euros por gastos en reformas, en pintura, por ejemplo, o compra de mobiliario. No somos conscientes de lo bien que le vendría a la economía incentivar esas actividades.

—Por el contrario, se suben los impuestos, el camino contrario al emprendido por nuestros socios europeos.

—Somos el único país que vamos a subir los impuestos y cotizaciones y hacerlo en estos momentos es aniquilar pymes y autónomos. El Presupuesto para 2021 está obsoleto; incluye unas variables que no están adaptadas a la realidad socioeconómica que vivimos, con una segunda ola del coronavirus que hará que se frene la actividad, caiga el consumo, se destruyan empresas, autónomos y empleo. Es necesario un giro en la política económica porque otros países lo han hecho. Algo estaremos haciendo mal cuando estamos a la cola en caída del PIB, solo superamos a Perú. Vamos en el camino contrario al que han escogido otros países, que sí han bajado el IVA al turismo y a la hostelería ¿Vamos a seguir en el camino contrario al elegido por nuestros socios para seguir liderando la caída del PIB? Soy muy pesimista, pero no voy a entrar en valoraciones políticas sobre cómo se ha gestionado esta pandemia. Sí le puedo decir que quien decía hace días que salíamos más fuertes y habíamos vencido al virus, hoy nos vuelve situar en un estado alarma y nos dice que nos esperan meses muy duros. Queremos realismo, no voluntarismo, hay que afrontar la realidad que estamos viviendo. No es algo nuevo, ya veníamos diciendo antes de la pandemia que reactivación no era recuperación, ya decíamos que la situación en la calle era muy complicada y nos aseguraban que España tenía un crecimiento robusto ¿Dónde está ese crecimiento ahora?

—¿Van a poder las pequeñas empresas seguir pagando sus impuestos?

—En estos momentos un millón de autónomos están en el alero, difícilmente van a superar el próximo año su actividad. Y los que lo consigan van a quedar muy tocados. Estamos hablando de uno de cada tres personas que generan actividad y empleo en España. Que ahora no se ponga en marcha una moratoria de impuestos y de cotizaciones, o un plan de ayuda directas llevará a una situación límite a muchos autónomos. Al sector del taxi, por ejemplo, se le ha dado la estocada con el estado de alarma, era lo que le faltaba. No hay turismo, ni vuelos, ni trenes, o muy pocos, los hoteles están cerrados y los horarios se limitan. ¿Esas 70.000 familias del taxi de que van a vivir? Es muy fácil tomar medidas para el sector privado desde la atalaya de un sueldo publico. A veces hay que pensar las consecuencias; creo que el toque de queda era necesario para frenar los rebrotes en determinados sectores, pero debe ir acompañado de medidas económicas cuando se castiga y se penaliza a sectores concretos como el ocio nocturno, el taxi o la hostelería. Y si alguien piensa que con los ERTE y el cese de actividad se va a poder aguantar este chaparrón no tiene ni idea de lo que es ser empresario y autónomo en este país.

—Y ahora, en medio de una de las crisis más profundas, se quiere que los autónomos coticen por ingresos reales.

—Cotizar por ingresos reales debe ser una meta, no una imposición. Claro que los autónomos pueden cotizar por ingresos reales, bastaría con que el martes próximo el Consejo de Ministros permitiría que los autónomos mayores de 48 años, la mitad del total del colectivo, dejara de tener topada su base máxima de cotización, de 2.077 euros. Eso sí es cotizar por ingresos reales. También se podría permitir a los autónomos societarios, que son 900.000, que su cotización fuera un gasto de la empresa en lugar de un gasto propio, como ocurre con los asalariados. Eso permitirá que el 60% de los autónomos societarios estuviera dispuesto a aumentar su base de cotización. Claro que se puede cotizar por ingresos reales, permitiendo que los autónomos realicen aportaciones a la Seguridad Social cuando puedan. La semana pasada PSOE y Podemos tumbaron una propuesta para que los autónomos pudieran hacer esas aportaciones voluntarias. Si alguien piensa que 2.000 euros de rendimiento neto de los autónomos equivalen a 2.000 euros de una nómina les invito a que se hagan autónomo. Pero tenemos unos políticos que de política saben mucho, pero de realidad de los autónomos saben poco.

—Da la sensación de que falta mucho diálogo con las empresas.

—Creo que los agentes sociales y los autónomos han dado un ejemplo a toda la sociedad, pero se ve que la clase política no lo han sabido captar. Claro que hace falta diálogo, acuerdos, consenso y concordia porque lo primero que necesita un país para ser importante y grande y poder aguantar el chaparrón que tenemos encima es moderación, estabilidad y seguridad jurídica. Y eso en nuestro país falta en estos momentos. Es muy complicado para alguien que tiene que emprender un negocio o que tiene invertir, ya sea de dentro o de fuera de España.

«He oído a algún funcionario decir que no tocaba la subida de sueldo» —¿Es momento de subir un 0,9% las pensiones y el sueldo de los funcionarios? —He oído a algún funcionario decir que no tocaba esa subida de sueldo para 2021. Y me agrada escucharlo, porque también he oído decir a muchos autónomos que, al final, serán ellos los que paguen la ronda del bar, aunque muchos terminen cerrados. —¿Cuándo tocará fondo la economía? —La economía todavía no ha tocado suelo; creo que lo hará en el primer trimestre de 2021. El rebote del PIB del 16,7% en el tercer trimestre es ficticio porque partíamos del suelo y aún estamos con un 8,7% de caída interanual. Y los confinamientos no harán más que agravar la situación. Vamos a ver las heridas que dejará la pandemia y no serán solo sanitarias, también económicas. Comparto las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, cuando dice que hay que respirar, pero también comer. Hay que a convivir con el virus hasta que tengamos la vacuna.

—¿Se dan las condiciones para invertir en España?

—Nadie o muy pocos invierten en países donde falta seguridad jurídica y muy pocos invierten en empresas con una delicada situación. Hemos visto en nuestro país como cuando se han producido malas noticias la gente ha vendido acciones o ha sacado dinero de entidades financieras. Y eso también pasa cuando no hay estabilidad política. Y si España no tuviera la suerte que tenemos del aval de 50% de nuestra deuda por parte del BCE los mercados estaban pasándonos factura.

—Parece que las ayudas a los negocios están congeladas y el Gobierno paralizado en espera de la ayuda europea.

—No podemos confundir a la ciudadanía y olvidarnos de realismo. Las ayudas van a llegar, pero me preocupa el hoy. España vive un ERE silencioso que cada día se lleva a esos 500 autónomos. Y esta situación se mantendrá de aquí hasta el mes de marzo. Perderemos 300.000 autónomos en los próximos cinco meses, y 700.000 empleos.

—¿Cree que se hará un buen uso de esos fondos o ve riesgos de que se replique un nuevo Plan E?

—Esas ayudas son necesarias, pero hay que invertirlas en proyectos que dejen valor añadido. ¿En qué invertir? En llevar fibra a la España vaciada, en fomentar la economía sostenible... Espero que no sirvan para replicar un nuevo Plan E, sino para invertir en proyectos que dejen valor añadido. Por ejemplo, en un buen plan hidrográfico para no tener problemas futuros con la sequía, en que podamos tener una agricultura sostenible, que aproveche el agua. Y para ello es necesario crear infraestructuras. Y digitalizar la economía, y la propia Administración, que se ha quedado desnuda durante estos meses de pandemia. Hemos visto problemas de comunicación en el terreno sanitario, en los servicios de empleo con la gestión de los ERTE, también en Hacienda... No solo hay que hablar, hay que hacer.