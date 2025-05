España pierde 523.100 trabajadores de entre 30 y 44 años en tres años

El mercado de trabajo español ha vivido en los últimos años una época de expansión que, sin embargo, no han podido aprovechar todas las generaciones por igual. Personas de edad media y sin estudios superiores se han convertido en los principales damnificados en los últimos ... tres años y han sido expulsadas del mercado laboral. Desde 2018 la franja de trabajadores de entre 30 y 44 años ha perdido 523.100 ocupados, de los cuales más de la mitad tenían bajos niveles de formación , según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Los datos muestran además que el desgaste del empleo en las franjas de edades medias se ha compensado con un aumento de efectivos entre los 45 y los 70 años y en los tramos de los más jóvenes, los que tienen entre 16 y 30 años. En el primer caso el mercado laboral ha ganado casi 1,8 millones en tres años y entre los más jóvenes se han sumado 185.400 en el mismo periodo, que coincide con el Gobierno de Sánchez.

El análisis de los datos del mismo periodo según el nivel de formación académica es revelador y señala una vez más a una de las eternas asignaturas pendientes de nuestro país: la educación. De acuerdo con los datos del INE, en los últimos tres años el empleo únicamente ha descendido entre aquellos trabajadores que solo tienen completado el primer ciclo de educación secundaria o que solo cuentan con los estudios de primaria. De hecho, en el colectivo de los que tienen estudios superiores, formación profesional o segunda etapa de educación secundaria el empleo en este mismo periodo se ha incrementado en casi 1,3 millones de personas.

Un dato relevante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Eurostat, España arrastra una tasa de abandono escolar prematuro (de jóvenes entre 18 y 24 años) del 16% en 2020, lo que sitúa al país en el segundo lugar de Europa en este particular indicador, solo por detrás de Malta.

«Esto evidencia que las deficiencias del sistema educativo, especialmente en términos de fracaso escolar y en su falta de orientación a la empleabilidad, tienen efectos prolongados en el tiempo, especialmente si su inserción en el mercado laboral se produce en momentos de crisis, que dificultan que la experiencia en el puesto de trabajo supla su inadecuada o insuficiente formación», reflexiona Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Ocupados por grupo de edad En millones Se crea empleo 2018 / 2º trimestre 2021 / 3er trimestre Se destruye empleo Edad En la franja de 30 a 45 años el empleo cae. Mientras en 2018 en las tres grupos de edad había 8,01 millones de empleados, en 2021 hay 7,49. Se han perdido 523.100 puestos de trabajo 0,13 De 16 a 19 0,18 0,85 De 20 a 24 0,97 1,67 De 25 a 29 1,68 2,13 De 30 a 34 2,03 2,75 De 35 a 39 2,42 3,12 De 40 a 44 3,03 2,83 De 45 a 49 3,05 2,54 De 50 a 54 2,73 2,02 De 55 a 59 2,73 1,07 De 60 a 64 El problema 1,38 Esta es la franja que, en el futuro, soportará el pago de las pensiones. 0,14 De 65 a 69 0,21 0,04 De 70 y más 0,05 Fuente: INE / Elaboración propia Infografía ABC

En España se produce, además, una paradoja: por un lado existe una elevada tasa de desempleo juvenil y, por otro, una escasez de cualificaciones y competencias de interés para el mercado laboral. Pero los gobiernos siguen sin dar soluciones para formar a los desempleados en las competencias que está reclamando el mercado laboral, lo que provoca una brecha entre formación y empleo. Hace un año, un estudio de EsadeEcPol y la Friedrich Naumann Foundation ya apuntaba a cómo la « generación maldita », la conformada por los nacidos entre 1985 y 1994, dado que cuentan con menores tasas de empleo que los nacidos una década antes, tienen unos ingresos más bajos, emancipaciones más tardías y son, en definitiva, la excepción que confirma la regla del progreso generacional.

«Cuando se observa la realidad española del pasado, España es dentro de la OCDE uno de los seis países desarrollados con mayor igualdad de oportunidades, medida esta a través de los indicadores de mejora de ingresos de una generación en relación a la de sus padres. El problema es que cuando en vez de medir resultados medimos la adecuación del marco actual para garantizar la igualdad de oportunidades futuras , vemos que España tiene una posición peor que la del promedio de nuestro entorno, según los indicadores de movilidad social del IEE, esto es consecuencia del mal desempeño de nuestro sistema educativo y el deficiente mercado de trabajo», remarca Izquierdo.

De llegar a consolidarse en el tiempo, el impacto social de esta circunstancia puede ser enorme, pues esta peor respuesta del mercado laboral coincide con el momento en que la mayoría de jóvenes comienzan a construir su proyecto vital. Según el INE, la edad media de emancipación en España se sitúa en 29,5 años, una cifra que ya supone un retraso con respecto a Europa, donde la independencia familiar se produce a los 26,2 años, precisamente por la precariedad laboral que arrastran muchos jóvenes españoles.

Para explicar el desgaste que está sufriendo la principal fuerza laboral de nuestro país, otros expertos apuntan también a la subida de los costes laborales que viene soportando nuestro país -el coste empresarial de contar con un trabajador sufrió esta primavera el mayor incremento interanual de las últimas dos décadas, un 13,2%, según el INE- y que suele notarse con menor intensidad entre los trabajadores con más experiencia acumulada y mayor formación. A esta circunstancia se uniría la generalización de los contratos con remuneraciones más bajas , que suelen aceptar los más jóvenes que se incorporan al mercado por primera vez, en muchas ocasiones sin esperanza que percibir salarios más elevados al menos en el corto plazo.

«Las políticas laborales del Gobierno nos están dirigiendo hacia un mercado más rígido e inseguro , el camino contrario al que querríamos tanto empleadores como empleados. Según la Comisión Europea, somos la única economía de la UE que no podrá alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia a finales de 2022, y es necesario acometer planteamientos laborales muy diferentes», asegura Francisco Aranda, presidente de la patronal logística UNO. Demanda «medidas de flexiseguridad si no queremos que el paro estructural se mantenga en niveles insostenibles» y alerta de que «ya es muy preocupante que España sea el único país de la OCDE, excepto Costa Rica, donde la tasa de paro entre los jóvenes no logra bajar del 30%, un ratio cinco veces superior al de Alemania». Aranda reclama una contratación flexible y fiable, junto a una estrategia global de formación continua que garantice la empleabilidad de los trabajadores y reformar las políticas activas de empleo con recursos y una evaluación permanente que logren minimizar los episodios de desempleo. «En España caer en el paro es un drama porque las transiciones al empleo son muy largas, al contrario de lo que sucede en el resto de Europa», apunta.

Las cuentas no salen para pagar las pensiones a la generación de los ‘baby boomers’, ya que la hucha está vacía y los encargados de llenarla sufren la precariedad laboral

En el mundo académico también preocupa el efecto cascada para el sistema de pensiones y el conjunto del estado del bienestar . Y es que las aportaciones de las franjas de edades en las que se pierde empleo son un pilar clave para el sostén de las jubilaciones en España, que engorda sus gastos a paso de gigante sin que los ingresos lo hagan al mismo ritmo. La fragilidad del sistema de pensiones es lo que llevó a Bruselas a condicionar los fondos europeos a una reforma en profundidad. Hoy no hay hucha a la que acudir para pagar las nóminas y los ‘baby boomers’ están a las puertas de la jubilación. Fue la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas en un momento en que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral. Su retiro empezará en 2023 y los que tendrán que soportar el peso del sistema, además de ser una cohorte mucho más reducida, reciben salarios más bajos de los que dejan el mercado laboral.

Más cotizaciones

La cuentas no salen y frente a ello el Gobierno ha optado por subir las cotizaciones un 0,6% durante un periodo de diez años a contar desde 2023 a la espera de que mejore la coyuntura, pero la esperanza de vida ya anuncia que el se prolongará el periodo de cobro de unas pensiones cada vez más elevadas.

Si se toman los últimos datos disponibles , los jubilados que se incorporaron al sistema de pensiones en septiembre cobraron una prestación media de 19.887 euros en 14 pagas, mientras que el sueldo medio de los menores de 30 años fue de un máximo de 17.772 euros anuales en 2019, una diferencia de más de 2.000 euros en ingresos. La lógica laboral apunta a que los salarios que cobran ahora los menores de 30 años aumenten a lo largo de su vida laboral, pero también lo hará la cuantía de las pensiones de jubilación.