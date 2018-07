España se estanca en el pelotón de cola de la innovación Menos inversión y menos investigadores: el decenio perdido para la I+D española

Roberto Pérez

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) acumulan un decenio negro en España. Desde que afloró la crisis, el esfuerzo presupuestario en este campo ha caído en picado. La inversión española total en I+D -pública y privada- ni siquiera llega a los 290 euros por habitante y año. En 2016, último dato con estadísticas oficiales disponibles, fue de 285,5 euros per cápita, frente a los 674,8 euros de media que se dan en la Eurozona, o los 593,7 que se alcanzan en la media global de la Unión Europea.

España no alcanza, ni de lejos, a las economías de su entorno. Los países nórdicos están por encima de los 1.300 euros por habitante y año en inversión en I+D. Austria superó en 2016 los 1.200 euros per cápita. Islandia, Luxemburgo, Alemania y Finlandia superan los mil euros. Y también superan a España -y con mucho- Finlandia, Bélgica, holanda, Francia, Irlanda y Reino Unido. Hasta Eslovenia aventajó a España en 2016 en inversión per cápita en investigación, desarrollo e innovación. Entre 2009 y 2016, la inversión per cápita en I+D creció en la Eurozona un 22,4%; en España se redujo en un 9,5%.

Superada la crisis, el problema sigue siendo la falta de fondos públicos para la I+D. El año 2016 fue revelador: mientras el sector privado incrementó su esfuerzo inversor en I+D un 3% respecto a 2015, la Administración lo recortó un 2,7%, y las universidades lo redujeron un -1,5%.

Menos talento

Con este panorama no es de extrañar que España también haya perdido músculo investigador. Hay menos expertos dedicados a la I+D+i que hace diez años. Y los apenas 14.000 millones de euros anuales que se dedican a investigación y desarrollo se concentran muy mayoritariamente en Madrid y Cataluña, seguidas del País Vasco.

Las recurrentes declaraciones políticas en favor de la I+D contrastan desde hace muchos años con la realidad. La Administración arrastra un pobre balance en este campo, pese a que su papel es decisivo.

Desde la Fundación Cotec para la innovación insisten en que urge pasar de las palabras a los hechos, porque España lleva demasiados años perdiendo posiciones en I+D+i. Y eso -advierten- repercute de lleno en el crecimiento económico y en las condiciones de vida de la población, en presente y a futuro.

Ciencia en crisis continua

«La crisis trajo consigo recortes, ajustes dolorosos que fueron especialmente agresivos en el campo de la ciencia y la innovación», explica el director general de Cotec, Jorge Barrero. «Al contrario de lo que hizo España, otros países entendieron que, ante las dificultades, había que proteger a toda costa la investigación, el desarrollo y la innovación. Sin embargo, en España la crisis truncó una década que había sido especialmente positiva, en la que llegamos a registrar tasas de crecimiento del gasto en I+D por encima de países como Alemania o Francia», apunta Jorge Barrero.

«Lastre» público

Ahora -dice- la situación es todavía más preocupante que durante la crisis, porque «llevamos cuatro años de crecimientos del PIB, pero sigue cayendo el gasto público en I+D». El director general de la Fundación Cotec lamenta que en España, en estos momentos, «el sector público más que ser un apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, es un lastre que tiene que ser compensado por el esfuerzo inversor que realiza la iniciativa privado». «El sector público tiene la responsabilidad de invertir y de generar unas condiciones que incentiven y apoyen la inversión privada en I+D». Y subraya que eso ha de ser estratégico para el futuro, para que España se una a esas «economías intensivas en I+D que son más prósperas, pero también más robustas y fuertes ante las crisis».

En similar sentido se pronuncian desde Ametic, la patronal de la industria tecnológica digital en España, sector que ha venido aportando casi un tercio de la inversión privada en I+D. «En este momento, además de la ampliación y ejecución efectiva de los presupuestos públicos de I+D+i, en particular del capítulo de subvenciones, proponemos el uso más intensivo de la demanda pública innovadora y de instrumentos fiscales con la suficiente seguridad jurídica», afirma a ABC el presidente de innovación de Ametic, Luis Fernández Álvarez-Gascón. Urgen al sector público a actuar con ímpetu porque -explica este responsable de Ametic- «España ocupa en los ránking de innovación un lugar impropio para su potencia económica y las aspiraciones de prosperidad futura de la población».

Las intenciones de Duque

Está por ver lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez al respecto. De momento habla de intenciones a futuro y censura el pasado reciente. «En 2016 había unos 127.000 investigadores, un 6% menos que antes de la crisis»; «España está a la cola de los países más desarrollados de la OCDE en cuanto a porcentaje de personas dedicadas a I+D en relación a la población activa»; «en comparación con la media de la UE, hemos dejado de converger con Europa como hacíamos en los años anteriores a la crisis». Son algunas de las frases que pronunció el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado jueves.

«Este Gobierno tiene entre sus prioridades presupuestarias impulsar la I+D+i como palanca para la mejora de la competitividad», apuntó como declaración de buenas intenciones. Y afirmó que, además de aumentar los fondos, también ve «urgente reducir las trabas que constriñen la capacidad investigadora y de contratación».

«Necesitamos modernizar las estructuras y confiar en nuestros equipos científicos y docentes para que puedan centrarse en su trabajo», aseguró el ministro Pedro Duque. Ahora está por ver cómo cuajan en la práctica esas declaraciones. Su primera y más inmediata prueba de fuego será ver cómo se sustancia