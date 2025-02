España se enfrenta a las navidades más caras de las últimas décadas

Adelanto de pedidos para evitar la escasez

El COO de la empresa especializada en soluciones y tecnología Tlantic, Marcelo Tupan, cree que no faltarán productos durante la Navidad pese al repunte del consumo: «Nuestros clientes han preparado sus 'stocks' desde principios de 2021 para prevenir posibles problemas de abastecimiento». Sin embargo, la anticipación a la hora de solicitar los pedidos no siempre es posible, sobre todo, en el caso de los negocios de menor dimensión. «Los pequeños comercios son los más susceptibles a sufrir con esa situación, ya que están expuestos a pérdidas mayores y no están preparados para atender a grandes demandas, algo primordial para reducir costes», añade Tupan.

Asimismo, Tupan descarta que hayan producido grandes subidas de los precios, al menos, de momento. «Con nuestros clientes del sector 'retail' no hemos observado ninguna gran alerta con relación a cambios de precios o aumentos considerables. Sin embargo, es una situación que puede cambiar por lo que debemos estar atentos a la situación de inflación. Los comercios, a su vez, deben estar al tanto y poner el foco en su estrategia y en la tecnología capaz de ayudarles con el abastecimiento correcto de sus tiendas», indica.