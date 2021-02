Escrivá ataca a Podemos y denuncia «los intentos de algunos de apropiarse» del ingreso mínimo El ministro de Seguridad Social responde a la formación morada tras el registro de varias enmiendas para enmiendas para «mejorar y solventar las deficiencias» del instrumento

María Cuesta SEGUIR Gregoria Caro SEGUIR MADRID Actualizado: 16/02/2021 15:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las espadas siguen en alto entre Unidas Podemos y el ministro de Seguridad Social a cuenta del Ingreso Mínimo Vital. José Luis Escrivá se ha valido hoy de su cuenta de Twitter para responder a las enmiendas que hoy ha registrado Unidas Podemos -para «mejorar y solventar las deficiencias», en palabras de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique- y ha criticado «los intentos de algunos de apropiarse de esta medida» tras apelar al «consenso que generó en el Parlamento» la medida.

La batalla en este terreno viene de lejos. De hecho, en el mes de abril, en pleno confinamiento, Pablo Iglesias comenzó a tensar la relación con el ministro de Seguridad Social, con quien hasta entonces había mantenido una relación de entendimiento, al adelantarse y anunciar que el ingreso mínimo estaría listo en unos días, cuando en un principio se había planteado como una medida a desplegar a lo largo de toda la legislatura.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación con vocación de permanecer en el tiempo. El consenso que generó en el Parlamento, donde no tuvo ningún voto en contra, debe prevalecer frente a los intentos de algunos de apropiarse de esta medida. El objetivo de todos debe ser mejorarlo — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) February 16, 2021

La formación morada acusó ayer al ministro de «más de seis meses de ausencia de respuesta a las propuestas de UP» en lo relativo a la prestación. También durante el otoño pasado, Pablo Iglesias aireó unas supuestas desavenencias en el seno del Gobierno a cuenta de los retrasos en el cobro de esta medida, que fueron inmediatamente desmentidas por Escrivá, quien apuntó a fallos en las cometencias de la vicepresidencia.

El Grupo Confederal vuelve ahora a dar la batalla e insiste en que «es un proyecto que define un nuevo derecho social llamado a ser la última red de seguridad para las personas más vulnerables», y que el Gobierno de coalición no puede permitir que «funcione mal» y que «no llegue a todas las familias».

«Porque es de justicia, porque es inaceptable que en España haya colas del hambre y porque tomar medidas valientes como esta es la mejor forma de parar el odio de la ultraderecha que busca enfrentar al penúltimo de la sociedad contra el último», apunta Unidas Podemos.

Echenique ha insistido hoy en que «no caben retrasos y no caben excusas» con la gestión de esta prestación social. Echenique ha atizado al flanco socialista del Gobierno de falta de voluntad y que en en estos momentos el IMV «esté prácticamente bloqueado por un diseño en el que ha primado la burocracia». A continuación, el portavoz de UP ha abundado en su reproche: «Tras seis meses de intentar convencer a nuestro socio de Gobierno de que había que tomar medidas urgentes para mejorar este importante derecho social, hoy UP ha presentado el paquete de medidas».

Por su parte, su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, ha admitido que las enmiendas del socio de Gobierno les habían sorprendido «un poco» porque los dos grupos parlamentarios «están trabajando» en las mejoras. «Nosotros estamos en la gestión, estamos para cambiar la vida de la gente, y no en el relato», ha apostilla después. Preguntada por la prensa por como gestionan los grupos parlamentarios «las disputas» internas, Lastra ha bromeado que con «paciencia» pero ha normalizado las tensiones y las discrepancias. Eso sí, ha dicho que le gustaría que las discusiones «se quedaran en el Consejo de Ministros y no salieran».

Las enmiendas registradas recogen medidas para incluir entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo, según explican en Unidas Podemos.

Además, se propone extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020 y que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años. Otra de las iniciativas pasa por introducir en el Proyecto de Ley excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social.