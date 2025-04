Escrivá aprieta a los autónomos y les pide 13 días de cotización de marzo

Con el agua al cuello. Así está el colectivo de autónomos, el pulmón del empleo en España, obligado a cerrar sus negocios por el estado de alarma para luchar con el covid-19. No entra dinero en la caja y muchos tendrán serias dificultades para afrontar sus pagos, pero tendrán que seguir haciendo frente a sus obligaciones con la Seguridad Social y también cumplir puntualmente con Hacienda en abril.

El ministerio de Seguridad Social ya ha advertido al colectivo que deberán pagar los primeros 13 días de marzo , los previos a que se declarara el estado de alarma. El departamento que dirige José Luis Escrivá recuerda por las redes a los autónomos que para aquellos que se les conceda la ayuda extraordinaria por cese de actividad, automáticamente no se les facturará el resto de la cuota. Eso sí también avisa de que si se pagara todo el mes por no haberle sido concedida al autónomo la prestación antes del giro de las cuotas, la Seguridad Social devolverá la parte correspondiente de oficio , sin necesidad de que el autónomo lo solicite. Todos los autónomos, por tanto, deberán pagar su cotización, cercana a 300 euros. Luego vendrán las devoluciones, si procede.

Los sucesivos anuncios del Ejecutivo están desconcertando a estos trabajadores, dado que son muchas las situaciones y supuestos que no contempla el decreto del Gobierno o, simplemente, no cubre. Por ejemplo, cuando la pérdida de ingresos sea inferior al 75%, por ejemplo del 40% o del 50%, no se podrá pedir la ayuda extraordinaria, tampoco cuando un autónomo cobre una pequeña pensión de viudedad, por ejemplo de 150 euros.

«El Gobierno deja en la cuneta y abandonados a los autónomos», dijo ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien calificó de vergüenza que la Seguridad Social esté reclamando 13 días de cotización del mes de marzo al colectivo ante «la falta de liquidez y de la ruina de los autónomos». Avisó ya de problemas de impago, dado que el trabajador que no pueda hacer frente a la cuota «puede encontrarse que cuando se vaya a resolver la prestación se la denieguen por tener mora o impago».

El también vicepresidente la CEOE envió hace unos días una carta a Pedro Sánchez para que eximiera del pago de la cotización de marzo al colectivo , en la que avisaba de que si el día 31 de este mes veían cargados en su cuenta los casi 300 euros de cotización se generaría en el colectivo «frustración y malestar». No ha recibido respuesta.

Los impuestos, en abril

También ha dirigido al Ministerio de Hacienda sus peticiones la mayor asociación de autónomos. La propuesta al departamento que dirige María Jesús Montero es que aplace a julio las obligaciones tributarias para evitar que estos trabajadores tengan que acudir a las asesorías en la situación de alarma durante abril. Tampoco han recibido respuesta.

Las pymes y autónomos podrán aplazar sus deudas tributarias, pero no sus pagos ordinarios de impuestos a presentar, como es el caso del IVA trimestral o del IRPF, por lo que estarán obligados a hacer frente a sus cuotas y tributos el próximo mes de abril. El aplazamiento de deudas será de seis meses y durante los tres primeros no se devengarán intereses.

Sin ingresos va a ser difícil para muchos cumplir con sus obligaciones impositivas. El Gobierno sí facilitará que se endeuden para pagar las facturas , lo que tampoco convence a un colectivo de más de 3 millones de trabajares. En el caso de pymes de autónomos, el ICO avalará el 80% de sus créditos .

«La paradoja de estas medidas es que se están poniendo en marcha sin escuchar a los autónomos» , asegura Lorenzo Amor, después de recordar que «mientras los autónomos que cesen su actividad tendrán una ayuda de 661 euros de media y o pagarán Seguridad Social, los infectados por coronavirus dispondrán solo de 425 euros tras pagar a la Seguridad Social».