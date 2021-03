Las empresas cada vez controlan más el uso de las TIC corporativas Los delitos informáticos y/o telemáticos se cometen a través de las tecnologías que utilizamos a diario, no solo a nivel personal, sino que también a nivel profesional

ABC Madrid Actualizado: 20/03/2021 00:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El análisis forense informático, es una práctica que cada vez están utilizando más las empresas para proteger a sus empleados e investigar posibles delitos de fraude y extorsión telemática.

Los delitos informáticos y/o telemáticos se cometen a través de las tecnologías que utilizamos a diario, no solo a nivel personal, sino que también a nivel profesional. De todos es conocido que las empresas fomentan cada vez más el uso de aplicaciones como son skype, slack, Teams, Google Meet y Whatsapp. Su utilización es debida a varias ventajas como son la comodidad que supone tener una conversación grabada o por poder estar en contacto a tiempo real con tus compañeros o equipo de trabajo sin la necesidad de levantar el teléfono y realizar una llamada. A su vez, durante el último año ha supuesto una obligación más que una recomendación dado el teletrabajo obligatorio al que nos hemos visto expuestos por la COVID19. Donde hay ventajas casi siempre se encuentran inconvenientes, y en este caso delitos.

Así lo explica Jose Luis Rivas, director de informática forense de LIFe, laboratorio de informática forense europeo de ámbito internacional, con presencia en España, Alemania, México y Uruguay y con más 10 años de experiencia en análisis forense informático, donde cada vez están apareciendo, y son más los casos de delitos que se están dando en las empresas grandes y pequeñas como injurias, calumnias, defraudación electrónica, daños a ficheros informáticos, falsedades documentales o provocación y extorsión sexual entre empleados entre otras.

El hecho de que una empresa deje claro que controla el uso de las TIC corporativas es una garantía de seguridad y tranquilidad a la hora de trabajar con la misma o en la misma.

Las empresas se están adaptando cada vez más rápido a este tipo de control por parte de los peritos informáticos para así poder evitar brechas de seguridad que muchas veces pueden ser accidentales o intencionadas. El año pasado la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ha contabilizado un total de 1.370 brechas de seguridad. Algunas de las brechas más conocidas son: el fraude del CEO, ransomware, fallos de seguridad en la base de datos y pérdida de datos, mala disociación de datos, etc.

El hecho de que la plantilla de una empresa sepa que su empresa vigila o controla el uso de las TIC utilizadas para trabajar en la empresa de forma regular, no es solo una tranquilidad plausible por los mimos sino que, además en los casos en los que se convierten en posibles delitos, son pruebas totalmente aceptadas de cara a un juicio siempre y cuando sean realizadas por empresas colegiadas para que puedan ser admitidas por el juzgado.

El perito informático es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos materia de informática y nace por la escasa formación de los jueces en el ámbito tecnológico. De esta forma, el juez comprenderá todas aquellas pruebas tecnológicas que se den en un procedimiento judicial. No obstante, esta no es la única ventaja que tiene el hecho de contar con un perito informático, sino que además pueden recuperar datos eliminados y detectar softwares espías de la competencia. Un claro ejemplo es conseguir evitar condenas injustas, no tiene la limitación de un notario, extrae, recupera y certifica conversaciones, por ejemplo, de skype, whatsapp o slack. Un notario podrá dar fe del contenido de una foto, de un correo-e, de un whatsapp, etc. pero, nunca de que dichas evidencias han podido ser manipuladas.