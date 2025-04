Empresarios exportadores denuncian el colapso de varios puertos por el Covid-19

La crisis del Covid-19 ha supuesto una disrupción en la producción mundial. Primero pararon las fábricas en China y, más tarde, en Europa. Pero todas se han visto afectadas, en mayor o menor medida. España no es una excepción y la pandemia ha roto incluso las cadenas de transporte marítimo. Empresarios exportadores llevan tiempo denunciando que varios puertos de nuestro país están colapsado s y no pueden realizar sus envíos a Asia principalmente, pero también a Latinoamérica. Querer exportar y no poder, con el consiguiente coste económico que tiene esto para las compañías.

El transporte por mar –no solo en España sino en todo el mundo– está controlado por las navieras, empresas que ponen los grandes buques de contenedores para llevar la mercancía de un punto a otro . Transportistas, básicamente. Esas navieras tradicionalmente forman alianzas entre ellas y se reparten las rutas y puertos en los que operar, mutualizando costes e ingresos. Y, en función de la demanda y las necesidades, fijan unos precios y una capacidad.

En la ruta que pasa por España con destino a Asia, antes del coronavirus las alianzas fletaban dos grandes barcos por semana ; cuatro cada quince días. Estos últimos meses han reducido esa cantidad a solamente dos por quincena. Cuatro buques al mes para llevar toda la mercancía hacia Oriente. Esto, según cuentan los empresarios consultados, supone un grave problema para exportar ya que, con menos capacidad, las posibilidades se reducen.

Esas mismas fuentes se quejan de que sus mercancías están llegando a tardar más de un mes en poder salir de puerto español hacia su destino, cuando anteriormente apenas se tardaba unos días. Los empresarios contratan un servicio con la naviera –a través de un transitario, una especie de intermediario entre ambas partes– y ese servicio no se presta hasta incluso más de un mes después. Se han dado casos –y aún prosigue el problema– de exportadores que tenían su carga prevista para salir y las navieras se lo han denegado y dejado en tierra para dar prioridad a otras mercancías. Así las cosas, fuentes empresariales y de transitarios consultadas apuntan a que las alianzas están priorizando dar salida a los productos perecederos y están retrasando muchos otros que no tienen «fecha de caducidad», por así decirlo.

Más allá del colapso en el transporte por la falta de barcos, todas las fuentes consultadas destacan que los precios han subido incluso más de un 60% respecto a la etapa preCovid. Un empresario que se dedica al reciclaje explica que él antes podía pagar unos 700 euros por el transporte de bienes y en lo peor de la pandemia los precios llegaron a escalar hasta los 1.400 euros. Ahora esa cantidad se ha moderado ligeramente, aunque sigue por encima de los 1.100 euros.

Cancelación de viajes

Desde las propias navieras reconocen la existencia de este problema en los puertos españoles y de otros países. Le echan la culpa al Covid: si hay menor producción y menor demanda exportadora, no pueden fletar tantos barcos. «Cualquiera de los problemas resulta en una menor demanda de transporte de contenedores , y no es económicamente viable que las líneas naveguen con sus megacontenedores cuando no se utilizan por completo, lo que resulta en la cancelación de los viajes», apuntan desde Maersk, una de las empresas líderes del sector. En su caso, cuentan con un 20% menos de volumen que antes de la crisis.

Hapag-Lloyd es otra de las firmas que se dedican al transporte y tiene actividad en los puertos españoles. Niegan el colapso, a preguntas de este periódico, pero evidencian que han tenido que reducir buques y que han tenido que dejar mercancías en tierra. «Es cierto que algunos clientes pueden haber tenido que esperar un tiempo adicional para enviar sus productos debido a una ‘‘navegación en blanco’’ (cancelación de rutas o escala en ciertos puertos) en una semana en particular. Para minimizar el impacto, comunicamos lo antes posible el cronograma de los buques y las ‘‘salidas en blanco’’ para que los clientes puedan planificarse en consecuencia», afirman desde Hapag-Lloyd . En ambos casos de las dos navieras consultadas reconocen el aumento de los precios y confirman los problemas en los transportes.

Sin embargo, las fuentes consultadas por ABC no reflejan que sea un problema generalizado en todos los puertos españoles. Esta situación se está dando principalmente en Valencia, Barcelona y Algeciras. En unos más que en otros, pero en todos ellos las navieras han acometido reestructuraciones de sus rutas y hay cargas que no han podido entrar en los buques. Pese a todo, desde el Puerto de Barcelona niegan que esta situación se esté dando allí y señalan que la operativa está siendo relativamente normal. Empresarios y transitarios niegan esas palabras.

China, un foco de incertidumbre

Desde la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) indican que ha habido una caída de los transportes por mar , debido al desplome de la economía. Fábricas paradas con la pandemia, bajan las exportaciones. «China es un foco de incertidumbre», explican, aunque dicen que no les consta que haya mercancías paradas, al tiempo que señalan que las ayudas del Gobierno a este sector son insuficientes y reclaman una bajada permanente de las tasas portuarias.

Lo cierto es que las cifras disponibles de Puertos del Estado muestran la caída de las mercancías en transporte, también de buques. En Bahía de Algeciras, en abril de 2019 se movian 9,46 millones de toneladas y 2.373 buques; en abril de este año, 8,94 millones de toneladas y 1.111 buques. En Barcelona se ha pasado de 6 millones de toneladas y 753 buques a 4,42 millones de toneladas y 452 buques. Y en Valencia, de 7,1 millones de toneladas y 660 buques a 6,23 millones de toneladas y 415 buques. Todos los grandes puertos han visto reducida su actividad a causa del coronavirus, aunque poco a poco los empresarios confían en que vuelva la operativa a los niveles preCovid y, especialmente, para poder exportar sus mercancías sin problemas ni retrasos.