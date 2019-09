RURAL TALENT La empresa que «roba» emprendedores a las ciudades para dárselos a los pueblos Rural Talent crea incubadoras de startup en el rural español para repoblar nuestro país

Colapsadas de ideas, de gente, de jóvenes, de hipsters, de sueños más rotos que cumplidos. Las ciudades se enfrentan al reto demográfico, aunque a la inversa. El reclamo de oportunidades sin límite y la cultura de que quien quiere puede convive con un estrés de vida, unos salarios y una calidad de supervivencia que nada tiene que ver con la tranquilidad, el sosiego y los precios de la España vaciada. ¿Emprender en Madrid? No hay mejor ambiente, aunque a costa de tu propia calidad de vida.

En este escenario nació Rural Talent, una incubadora de startup al uso... de no ser por que todo el desarrollo de los proyectos e ideas se lleva a cabo en pueblos. «Fuimos a una incubadora de startups y vimos mucha gente que quería emprender pero que económicamente no podía en Madrid o Barcelona. Mucha gente se echaba para atrás y no daba el paso», dice Carlos Ramos, uno de los fundadores. Entonces, una bombilla se encendió en su cabeza y la de sus otros dos socios: llevar todo el proceso de incubar una idea y la formación a los emprendedores a la España rural. Mucho más económico para los participantes-650 euros al mes, frente a los 1.300 euros de Madrid-, con el plus de disfrutar de esa parte de nuestro país que lucha por sobrevivir.

El proceso es sencillo: Rural Talent busca pueblos a los que llevar un mínimo de 15 emprendedores durante seis meses para aprender a desarrollar su idea. En ese tiempo viven, comen y duermen en el rural español en casas que los propios ayuntamientos les ceden. La empresa -en contacto ya con pueblos de Galicia, Castilla y León, Asturias- localiza pequeños municipios que tengan fibra óptica, suministros básicos y un lugar en el que los emprendedores puedan hospedarse durante la estancia. Los ayuntamientos les dan una cama y ellos traen a jóvenes al municipio. La repoblación, en marcha.

Sin embargo, su labor en los pueblos no es solamente ceñirse a la incubadora y quienes se apuntan a ella. «Es muy complicado entrar en los pueblos. Aprendimos que tienes que ofrecerles algo, además de llevarles gente. A los más jóvenes les ofreces charlas con expertos, a los de mediana edad les propones incubarse contigo y desarrollamos también eventos de creación de comunidad: ahí, las personas de la incubadora hacemos un taller cada semana sobre la materia que maneje cada persona», comenta Ramos. Todos ganan.

Para apuntarse a la incubadora no hacen falta requisitos. «No hace falta que vayas con una idea; puedes tener idea pero no equipo o equipo pero no idea», destaca el fundador. El aprendizaje y desarrollo están abiertos a cualquiera, aunque tienen un perfil tipo de persona: gente de 35 años, con trabajo y que quiere dar un cambio a su vida pero no puede permitirse la vida en la ciudad. «Hay gente joven que considera su calidad de vida en Madrid muy mala. Es gente que quiere emprender. Y es muy caro. Entonces, te planteas vivir una experiencia. Nosotros se lo ofrecemos, seis meses en el ámbito rural del que puedes salir con una empresa y cambiar tu vida», afirma Ramos. Incluso, dice que hay alguna familia que se ha interesado en participar en el proyecto para irse esos seis meses con sus hijos; por ello, también están en busca de ubicaciones cercanas a centros educativos. La demanda, en este caso, siempre tiene la razón.

De momento, Rural Talent está en fase de búsqueda de esos pueblos que rellenar de jóvenes. Para noviembre confían poder empezar la campaña de captación de emprendedores interesados y en enero echar a andar con el primer pueblo. «Nosotros lo que esperamos garantizar es tráfico continuo de gente en los pueblos a los que llevemos el proyecto», comenta el fundador. Tienen vocación de continuidad para repoblar poco a poco el rural español, es decir, que una vez llevan a un sitio la primera «hornada», no se marchan al terminar sino que continúan con el proyecto allí con más ediciones. Sin prisa, pero sin pausa, su empresa ya está incubada. Ahora es el turno de otros, los que serán sus pupilos.