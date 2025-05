Elevar la presión fiscal al nivel de la UE destruiría dos millones de empleos, según el IEE

Uno de los objetivos a medio plazo del Gobierno de coalición, introducido también en el documento de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, es cerrar la brecha de recaudación que arrastra España frente a la media europea. Según los últimos datos de Eurostat, previos a ... la pandemia, mientras nuestro país ingresa por impuestos un 35,4% del Producto Interior Bruto (PIB), la Unión Europea recauda un 41,2%: seis puntos de diferencia del PIB que equivalen casi a 70.000 millones de euros. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que cerrar la brecha de recaudación con Europa provocaría restar hasta diez puntos del PIB a la actividad y una destrucción de «dos millones de empleos» , según el informe semestral de coyuntura económica «Crisis de la COVID-19 en la economía española: la recuperación no es posible sin confianza empresarial» presentado ayer.

«La única forma de aumentar de forma sostenible nuestra recaudación impositiva es priorizar nuestra convergencia en renta y reducir nuestra economía sumergida, lo cual es materialmente imposible si elevamos aún más nuestros impuestos. Se ha estimado que por cada punto porcentual que aumentan los impuestos se puede producir a medio plazo una contracción de la actividad y el empleo de casi dos puntos porcentuales », incide el documento.

El IEE, servicio de estudios de CEOE, recomienda al Ejecutivo no subir impuestos en estos momentos, debido a la gravedad de la crisis económica. El organismo augura que la actividad se desplomará en el segundo trimestre un 17,5%, para repuntar un 14,5% en el tercero y un 2,3% en el cuarto. Pese a ello, el organismo recoge que la economía se quedará a más de cinco puntos de PIB de su nivel precrisis y estima que este año la actividad se hundirá un 11% y rebotará un 5,5% en 2021, en un escenario en el que no se ha incorporado el posible efecto de los 140.000 millones que recibirá España del Fondo de Reconstrucción de la UE. Eso sí, estas previsiones se mantienen en una hipótesis en la que no hay un rebrote fuerte ni se vuelve al confinamiento de abril.

Alzas de impuestos

El Gobierno mantiene su intención de fijar un tipo mínimo en Sociedades a las grandes empresas, reducir la exención de tributación de los beneficios del exterior (1.776 millones de ingresos previstos por el Ejecutivo), además de elevar el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros (unos 660 millones más en dos años). Pese a ello, incluyendo la tasa a los servicios digitales y a las transacciones financieras (las llamadas tasas Google y Tobin , que recaudarían respectivamente 968 y 850 millones) o el aumento impositivo al diésel (que añade algo más de 600 millones) las medidas que planea el Ejecutivo suman casi 5.000 millones , por lo que el cerrar la brecha de recaudación frente a la media de la Unión Europea requeriría más subidas fiscales.

Para el segundo trimestre el organismo pronostica que el paro escalará del 14,4% del primero al 19%: cinco puntos más en solo tres meses. «La mayor parte de países están bajando impuestos de forma temporal como Alemania , Francia , Reino Unido o Italia », consideró ayer el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, quien recomendó alargar las medidas de avales (que ya han tenido un impacto positivo de 3,2 puntos del PIB sobre el crecimiento), ERTE (otro punto) y mayor flexibilidad para pagar o demorar el pago de impuestos.

Eficiencia del gasto

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, recuerda que la gran brecha de recaudación con Europa está en el IRPF, donde el «mayor incentivo es el mínimo exento», ya que en los países de nuestro entorno los ingresos inferiores pagan más impuesto de la Renta que en España. Por ejemplo, recientemente Alemania ha anunciado que el mínimo exento escalará de 9.408 euros anuales hasta los 9.697 el próximo año. En España, el umbral está en 14.000 euros.

El IEE calcula que el déficit público se disparará este año al 11,5% del PIB para reducirse al 7,5% en 2021. En cuanto a la deuda pública, la institución augura que superará el nivel del 120% del PIB. «El camino hacia la consolidación presupuestaria está en la eficiencia del gasto y no en las subidas de impuestos», abunda la institución para añadir que «si en España se lograra que la eficiencia del gasto público fuera similar a la de la media de la OCDE, podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14 % menos de gasto, y los ahorros podrían ser mayores si nos homologáramos a las mejores prácticas», recoge el IEE.