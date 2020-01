El efecto Black Friday provoca que las rebajas tengan descuentos menos agresivos El pequeño comercio estima vender un 2% más y el sector textil prevé crecer un 3%

Jorge Aguilar SEGUIR Madrid Actualizado: 04/01/2020 10:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el comienzo de un nuevo año arranca el periodo de rebajas de invierno. Un fenómeno cuyo impacto en el comercio cada año va siendo menor, aunque positivo aún. Desde la llegada hace años del Black Friday, que adelanta la campaña de Navidad a noviembre con descuentos agresivos, y la liberalización de las rebajas, que permiten a los comercios no ajustarse a unas fechas concretas para acometer promociones de bajadas de precio, el efecto de este periodo pierde fuelle.

Por el efecto del Black Friday se espera que los descuentos durante estas rebajas sean menores que en épocas anteriores. «La liberalización ha conseguido que se diluya el efecto de las rebajas. Es verdad que es una fecha marcada todavía, pero no es tan agresivo como antes. Sobre todo con las promociones que se han hecho hasta el momento», explica a ABC Eduardo Zamácola, presidente de la patronal del textil, Acotex .

Tradicionalmente, las rebajas podían suponer un 40% de las ventas del año, según calcula el presidente de la Confederación Española del Comercio, Pedro Campo. Ahora, esa cuota se ha diluido y se consigue a lo largo del año por los descuentos que las tiendas hacen durante todo el año. Una circunstancia que el sector percibe como negativo. «El consumidor percibe el mensaje de que ya no tiene que esperar a las rebajas para encontrar los productos que necesita más baratos, sino que puede adquirirlos en cualquier otro momento», asegura Campo.

Pese a la pérdida de fuerza, el pequeño comercio espera vender un 2% más durante las rebajas de invierno. Por su parte, el sector textil calcula crecer en torno a un 3% con respecto al año pasado, cuando la temporada de rebajas fue negativa. En cuanto al empleo, estudios de las empresas de contratación temporal como Adecco y Randstad calculan que se crearán entre 125.000 y 163.000 contratos nuevos.

Mayor margen

El sector textil ha sido de los más damnificados por la liberalización de las rebajas y la llegada del Black Friday, que dañaban sus ventas durante la campaña de invierno. «Una buena campaña de rebajas significa una mala temporada porque quiere decir que no has hecho bien los deberes antes, que es cuando tienes que vender», comenta Zamácola.

Pero según sostiene el presidente de Acotex, parece que los comercios han aprendido la lección y ya no abrazan con tanta alegría el particular «Viernes Negro». «Ya no se hacen las campañas agresivas sobre el 100% de la promoción de invierno, sino que la gran mayoría lo que ha hecho son promociones determinadas sobre artículos que ya no se venderán en invierno», explica. Como consecuencia de esto, las ventas del pasado mes de noviembre del sector textil volvieron a ser negativas por primera vez desde que se estableció el Black Friday en nuestro país.

Así, los comercios ya no ofrecen grandes descuentos, sino que lo hacen más moderadamente. «Las rebajas este año van a ser positivas no por las ventas sino por los márgenes. Los comerciantes hemos aprendido a ser más inteligentes con el nivel de agresividad de las promociones», expresa Zamácola.

Peticiones

Otro de los efectos negativos que dañan al comercio es el panorama macroeconómico. «Cualquier noticia negativa hace que el consumidor no salga a comprar con la misma alegría», sostiene. Por eso, la desaceleración económica mantiene alerta al sector, que ya empieza a notar los efectos. Ante esta circunstancia, Zamácola pide al nuevo Gobierno menos trabas para contratar y menos impuestos, aunque, en sus palabras, «parece que viene todo lo contrario». Además, critica la subida de salario mínimo que pactaron PSOE y Podemos en su acuerdo para la investidura de Sánchez. «La subida de sueldo va a generar más desempleo», sentencia.