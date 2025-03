EE.UU. defiende un mínimo global para el impuesto de sociedades

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen , defendió este lunes el establecimiento de un mínimo global para el impuesto de sociedades, una pieza básica en la estrategia de la Administración Biden para aumentar la recaudación fiscal y hacer frente al plan de gasto faraónico que ha impulsado.

Yellen lleva semanas en conversaciones con socios internacionales de EE.UU. -en particular, el G20, en el que España participa como invitado - para establecer un mínimo respetado por las diferentes economías que evite que compitan entre ellas para que las compañías residan en sus territorios.

«Estamos trabajando con los países del G20 para acordar una tasa fiscal corporativa mínima global que detenga la carrera hacia el fondo», dijo en referencia a la escalada de rebajas en el impuesto de sociedades entre países para atraer a compañías.

La demanda juega a favor de los intereses de la Administración Biden , que no quiere que sus compañías salgan del país en busca de mejores condiciones fiscales o mercados laborales más baratos y que, a la vez, busca incrementar el impuesto de sociedades dentro de EE.UU.

El Gobierno de Donald Trump rebajó el impuesto del 35% al 21% en su reforma fiscal de 2017 y ahora Joe Biden pretende elevarlo al 28%. Es una de las formas con las que pretende sufragar sus ambiciosos planes de gasto, como el de infraestructuras que presentó la semana pasada -más de dos billones de dólares- y el de asistencia social que introducirá en breve. Ambos tendrán una factura conjunta de alrededor de cuatro billones de dólares, que se sumarían a los 1,9 billones del paquete económico frente al Covid-19 aprobado el mes pasado.

Con las multinacionales, la Administración Biden quiere que no salgan del país y, además, elevar el impuesto sobre sus beneficios en el extranjero hasta el 21% .

Biden están encontrando mucha oposición a sus planes fiscales agresivos y no solo de los republicanos, que se oponen en bloque. El senador Joe Manchin , uno de los moderados del partido demócrata, aseguró este lunes que se opondría al aumento del impuesto de sociedades hasta el 28% y dijo que otros compañeros de bancada comparten la opinión. Y Biden no tiene mucho margen de maniobra, ya que la mayoría demócrata en el Senado es por la mínima y no puede permitirse ninguna defección.

Estaba previsto que tres senadores demócratas - Ron Wyden, Sherrod Brown y Mark Warner - presenten este lunes una propuesta para reformar la fiscalizad de compañías multinacionales y aumentar la recaudación para las arcas federales, que incluirá incentivos para mantener su sede en territorio estadounidense.